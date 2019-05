Marcelino: "Tenemos que ser ambiciosos y responder con las fuerzas que nos queden"

Marcelino García Toral ha comparecido este sábado en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva de Paterna, donde ha valorado el estado anímico de la plantilla del Valencia CF a 24 horas del partido ante el Alavés, decisivo en la carrera por la cuarta plaza, tras el mazazo europeo ante el Arsenal. El asturiano ha dejado entrever que pese a la baja de Coquelin esta vez no variará el sistema y considera alinear a Diakhaby al lado de Parejo en el centro del campo. Esta es la rueda de prensa íntega.

El jueves tras el partido ante el Arsenal decía que esperaba que el equipo se recompusiera emocionalmente para estar preparado para jugar ante el Alavés. ¿Cómo está de animo y cómo ve al equipo?

Yo de ánimo estoy bien, esto es fútbol y tienes una ilusión pero no siempre se convierte en realidad porque juegas ante un rival que puede ser mejor que tú, más efectivo o las dos a la vez. Estamos bien, tenemos que levantarnos rápido porque luchamos porque dar cuartos y tenemos mañana otra final. El equipo está acostumbrado a diferenciar tres competiciones a lo largo de la temporada, siempre lo hemos hecho bien y ahora que solo quedan tres partidos por disputar sabemos que este partido puede ser decisivo, lo afrontamos con el máximo optimismo, con absoluto convencimiento y seguros de que tenemos que levantarnos para ganar.

¿Cuando habla de partido decisivo es más por el rival que tiene el Getafe (el Barça)?

No, es porque quedan seis puntos y tenemos que ganar los seis porque el rival nos saca tres ahora mismo. Si nos sacan mínimo cuatro puntos pues le felicitaremos pero para nosotros sería un problema no sumar los seis puntos y que ellos sumaran tres o menos. Nos vemos en la obligación de ganar ante nuestra afición, no va a ser fácil porque llevamos mucha presión acumulada, muchos esfuerzos, una decepción grande hace tres días y todo ese cúmulo de circunstancias nos pueden impedir estar al máximo nivel pero tenemos que disputar este partido en un momento decisivo. Lo importante es ganar, necesitamos el apoyo de la gente, esta plantilla se lo merece, ha jugado 58 partidos esta temporada, compitiendo tres veces por semana desde enero y estamos en una situación muy importante para jugadores, cuerpo técnico, club, prensa, afición... Esa unión que debemos de respirar desde el minuto uno al noventa vendrá recompensada con una victoria, seguro.

La última vez que no dispuso de Kondogbia ni Coquelin cambió el sistema. ¿Dada la baja de Coquelin por sanción es posible volver al 3-5-2 como en el Emirates?

La situación es muy diferente, aquello era un partido de 180 minutos, teníamos que venir con un resultado lo más favorable posible, estuvimos muy cerca de lograrlo pero ahora jugamos en casa, ellos son un rival difícil pero no tienen el potencial que tiene el Arsenal en su campo. Pondremos esas circunstancias sobre la mesa y decidiremos pero es muy posible que juguemos con el sistema habitual, el 4-4-2.

¿Es más sencillo recuperar al equipo anímicamente dado todo lo que hay en juego?

Tenemos que estarlo, tenemos que levantarnos, el equipo viene de superar muchas adversidades, una primera vuelta en la que se nos negaba la victoria con muchos empates. Esta plantilla con su esfuerzo, su trabajo y su compromiso logró cambiar esa dinámica. Ahora nos queda tan poco y es tan atractivo que no vale la pena mirar atrás. Tenemos que ser ambiciosos y responder con las fuerzas que nos queden, podemos poner un gran colofón y hacer una temporada extraordinaria. Son tres partidos, necesitamos el acierto para hacerlo realidad y esperar el error de un rival para que se consume y lograr ese cuarto puesto.

¿Hay posibiliades de volver a Diakhaby en el centro del campo?

Es una posibilidad que contemplamos, veremos qué decisión tomamos. Tenemos que ver cómo recuperan los jugadores que jugaron desde el principio y tomaremos una decisión que desde el punto de vista físico y mental sea la mejora para ganar el partido.

¿Le sorprende el ambiente de negatividad que hay en torno al equipo?

No sé cómo está el ambiente. Sé cómo estamos nosotros. ¿Negatividad? No sé, si me confirmas que hay cierta negatividad no nos coge de sorpresa, es lo que suele ocurrir alrededor de este equipo siempre que no se gana de forma continuada. Desde que estoy aquí se ha vivido esa negatividad en reiteradas veces, tenemos que convivir con ello y a mí para nada me afecta.

Hay jornada con horario unificado. ¿Cómo lo va a vivir, estará pendiente de los otros resultados?

Nosotros tenemos que estar centrados en nuestro partido, es lo importante, todo pasa por ganar nosotros y todo lo que no sea eso no vale para nada pero seguro que sabemos el resto de resultados. Seguro. Yo no voy a estar pendiente pero es lógico que entre tantas personas y aficionados al lado del banquillo seguro que vamos a saberlo pero nosotros los profesionales tenemos que estar pendientes de lo que ocurre en el campo y cumplir con nuestra obligación, que es ganar.

¿Tiene varios jugadores apercibidos, hay alguna consigna con los jugadores que si ven alguna tarjeta no estarán para el último partido ante el Valladolid?

No vamos a mirar eso, venimos con bastantes jugadores afectados por esta circunstancia pero lo que nos interesa es ganar y para ganar hay que estar al máximo de intensidad. Es un equipo incómodo, que nos va a obligar a mucho balón largo, segunda jugada y mucha disputa, no nos puede condicionar el hecho de tener cuatro amarillas. Hay que competir al máximo, estar unidos en torno a un objetivo que va en beneficio de todos y volver a ganar el siguiente partido.