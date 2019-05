Bruno Saltor: 'El Capitán' deja el fútbol... pero no el Brighton

Bruno Saltor se despidió de los terrenos de juego con la salvación asegurada y afrontando su último encuentro como una fiesta en la que recibir el cariño de los aficionados del Brighton. Bruno, que se formó en las categorías inferiores del Espanyol, saltó al fútbol profesional gracias a la confianza de Unai Emery en el Almería. El técnico de Hondarribia, de hecho, también apostó por él en el Valencia CF, donde disputó 80 partidos. Saltor ya forma parte de la historia del equipo de sur de Inglaterra: es el cuarto jugador con más partidos jugados con la camiseta de los 'Seagulls', con 235 encuentros disputados con el conjunto británico y formó parte del histórico ascenso del Brighton a Premier League hace dos temporadas.

«Fue una semana muy especial, muy emotiva». Así definió Bruno a SUPER los días previos a su despedida del fútbol. El que fuera lateral del Valencia CF durante tres temporadas anunció su retirada unos días antes del último partido de Premier League, con la salvación ya en el bolsillo para el conjunto británico. El jugador catalán, capitán del Brighton, disputó 83 minutos en este último encuentro y se llevó una sonora ovación de sus aficionados. Al término del partido, y mientras el Manchester City celebraba su título liguero en los vestuarios del AMEX Stadium, llegó el momento de Bruno Saltor. «El último partido fue muy especial, con mi familia y amigos en el césped y que ellos también lo pudieran vivir en primera persona. Eso me demostró que soy un jugador muy importante en la historia del club», recuerda el futbolista.

De hecho, Bruno se ha ganado por derecho propio ser recordado como un jugador fundamental en la historia del Brighton. No en vano, los dirigentes del club se lo han transmitido de esa manera y quieren seguir contando con su presencia: «El club quiere que me quede aquí, quieren que haga lo que más me guste. Me han demostrado que soy muy importante para ellos y para el Brighton». Ahora, Bruno Saltor tiene pensado obtener todos los cursos de entrenador que hay en Inglaterra para descubrir cuál será su futuro en el mundo del futbol.



Contento por el Valencia CF

Respecto a la temporada del Valencia CF, el lateral español se mostró «contento» de verlos en puestos de Champions League. «Este club se merece jugar la Champions», afirmó con rotundidad. Además, puso por las nubes el rendimiento de los chicos de Marcelino: «Han hecho una grandísima Copa del Rey y también una gran Europa League ante un gran rival como el Arsenal. Ha sido una temporada muy positiva para ellos que demuestra que tienen mucho carácter y un vestuario muy unido».