Antena 3 sobre el Valladolid-Valencia CF: "No es un amaño entre clubes"

Antena 3 sobre el Valladolid-Valencia CF: "No es un amaño entre clubes" I. HERNÁNDEZ

El programa Espejo Público de Antena 3 ha desvelado que el partido que destapa la presunta red de compra de partidos de fútbol a través de las apuestas es el que disputó el Valencia CF en el José Zorrilla ante el Valladolid en la última jornada de LaLiga. El equipo de Mestalla necesitaba ganar para asegurarse una plaza de Liga de Campeones y así fue, ganó 0-2.



Según una información del periodista Nacho Abad, las casas de apuestas detectaron una entrada de dinero inusual para apostar en este encuentro, lo que alertó a la Liga de Fútbol Profesional, y su presidente, Javier Tebas, fue quien denuncia el caso a la policía.



Eso sí, Nacho Abad deja muy claro que no se está investigando que el Valencia CF amañara el resultado con el Valladolid: "No es un amaño entre clubes, estamos hablando de que presuntamente jugadores y ex jugadores venden el partido para ganar dinero en las apuestas", ha dicho Abad.





La investigación, que se ha centrado en las últimas jornadas de la presente Liga, parte de una denuncia de la propiala campaña anterior. Los futbolistas detenidos utilizaban supuestamente a familiares para realizar apuestas en los partidos. Entre los detenidos se encuentran varios futbolistas, el exjugador del Real Madrid, capitán del Real Valladolid que colgaba las botas precisamente en ese partido ante el Valencia CF.También han sido arrestados, futbolista de la cantera del Real Madrid que jugó en muchos equipos como Albacete, Numancia, Sevilla y Osasuna entre otros;, presidente de la Sociedad Deportiva Huesca, y, jefe de los servicios médicos del propio Huesca.