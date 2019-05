Las palabras de Mateu Alemany sobre el futuro de Rodrigo

El director general del Valencia CF, Mateu Alemany, ha hablado sobre el futuro de Rodrigo Moreno en la rueda de prensa que ha concedido en la ciudad deportiva de Paterna. Alemany ha asegurado que es un futbolista muy importante, que le consta que hay equipos interesados.

¿Cuál es el futuro de Rodrigo Moreno?

"Rodrigo es un jugador importantísimo para la plantilla del Valencia CF. La nota de agradecimiento es magnífica y no lo interpreto como una despedida de la afición, es una nota de agradecimientos, no interpreto que tenga nada que ver con su despedida. Nosotros, es evidente y todo el mundo sabe que tenemos necesidades pero también es evidente que Rodrigo es muy importante para nosotros".

¿Si llegase interés de un euipo por fichar a Rodrigo, el Valencia CF remitirá a la cláusua o estaría abierto a negociar? ¿Le consta interés por algún equipo? ¿Le consta que el jugdaor tenga intención de dejar el Valencia?

"Demasiados síes, si pasa esto, si pasa lo otro... ¿que hay equipos interesados? seguro, me consta y muchos más que no los sé porque es un jugador de gran calidad y de los que hay pocos com él en el mercado. Nosotros estamos tranquilos, el jugador está tranquilo y feliz en Valencia CF. Ahí está su gesto cuando marcó el gol cuando marcó en la final de Copa, demuestra el cariño que tle tiene al Valencia. Veremos que súcede en el mercado del fútbol y solo puede decir que es un jugador trascendente para nosotros y que estamos muy contentos con él y él con nosotros. Me consta que hay interés pero no solo por Rodrigo, hay interés de equipos preguntando por la situación del jugador de Rodrigo y de otros, de otros muchos jugadores".

Su mensaje no parece tan contundente como la temporada pasada en que remitía a la cláusula de 120 millones de euros.

"El mensaje con cualquier jugador del Valenica es, usted sabe la cláusula y usted mismo, y a partir de ahí está la voluntad del futbolista. Estamos tranquilos y vamos a ver qué pasa en el mercado y en función de los movimientos que haya en el mercado y teniendo en cuenta la voluntad del futbolista, tomaremos una decisión".

¿Le ha transmitido Rodrigo su intención de dejar el Valencia CF este verano?

"No nos ha dicho nada en ese sentido".