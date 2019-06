El caso Maxi sigue en marcha

El fichaje de Maxi Gómez sigue sobre la mesa. El Valencia CF quiere fichar al delantero uruguayo del Celta de Vigo y el Celta de Vigo quiere fichar al delantero del Valencia CF Santi Mina. Además, Santi Mina quiere jugar en el equipo de Balaídos -donde se formó como futbolista-, y Maxi Gómez quiere jugar en Mestalla. ¿Qué falta entonces para que todo este suceda? Que el equipo gallego y el Valencia CF se pongan de acuerdo, algo que es más fácil de decir y de escribir que de hacer.

Sea como sea, lo cierto es que a pesar de las palabras de Carlos Mouriño, presidente del Celta de Vigo, la operación está más avanzada de lo que pudiera parecer. El máximo dirigente del equipo de Pontevedra lanzó un dardo a Mateu Alemany cuando dijo en público que el Valencia CF «tiene que acercarse mucho más a la cláusula de rescisión de Maxi para poder llevárselo. Si se tiene que quedar, no hay ningún problema», porque sabe que Mateu juega con la baza de haber convencido plenamente al futbolista uruguayo, que ya rechazó la renovación antes de marcharse con su selección a la Copa América, por ello añadió «por mucho que hagas con el jugador, si no tienes acuerdo con el club no hay nada que hacer». Pues bien, según ha podido saber SUPER la respuesta del conjunto de Mestalla a estas palabras son calma y paciencia. Es Mateu Alemany quien está llevando la negociación con Mouriño y no de momento no ve necesidad de tensar más la situación ya que todavía faltan muchos días de mercado. El Valencia CF no tiene miedo a que el jugador ser revalorice en la Copa América porque confía en el acuerdo y el compromiso al que ha llegado con él, supeditado al acuerdo con el Celta. La negociación sigue en marcha y en los próximos días se esperan nuevos acontecimientos. El Valencia CF no ha descartado a Maxi.