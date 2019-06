Cillessen, Neto, Rafinha, Denis Suárez: La operación entre el Valencia CF y el FC Barcelona está parada

La operación con el FC Barcelona está parada. Según ha podido saber SUPER, en estos momentos no hay negociación y si no hay cambio en este sentido, no se cerraría ni el intercambio de porteros que llevaría a Cillessen al Valencia CF y a Neto al FC Barcelona, pero tampoco los fichajes de Rafinha o Denis Suárez.

El acuerdo entre clubes por los porteros esun hecho desde hace unos días, así como la operación Rafinha, que se encuentra muy avanzada. De momento, está todo parado informan a este periódico fuentes de la negociación. El problema podría estar en los agentes de los jugadores, si bien parece ser Neto quien más avanzado tiene el acuerdo con el FC Barcelona.