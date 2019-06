Vallejo: "Voy a poner todo de mi parte para quedarme"

MANU VALLEJO, un fichaje de futuro y presente

El de Chiclana sabe que se juega mucho este verano y está dispuesto a renunciar a parte de sus vacaciones para empezar la pretemporada desde el primer día y convencer a Marcelino. De momento, no quiere hablar de cesiones. «Voy a ir a demostrar lo que soy». Ambición pura.





Ya hace medio año que se cerró el fichaje. ¿Muchas ganas de ponerte la camiseta del Valencia?

Muchas ganas, muchas. El Valencia es uno grandes clubes de España, en Europa igual, y es verdad que con 22 años afronto este nuevo reto con muchas ganas. Estoy deseando empezar ya.



Vaya temporada te marcaste con el Cádiz. Como para no ficharte.

Hicimos una temporada buena con un final agridulce, nos tenemos que quedar con que la temporada fue buena, pero terminó de una manera que quizás no fue la que nos merecíamos, pero el fútbol tiene estas cosas, hay que asimilarlo y seguir adelante.



¿La gente de Cádiz entendió tu marcha del club?

Sí, sí, la gente se portó muy bien conmigo, no puedo tener queja, siempre me han tratado espectacular, es verdad que lo entendieron. Me desearon mucha suerte y que todo salga bien.



Hasta hace nada estabas jugando en Tercera División. ¿Qué significa para ti firmar en el Valencia?

Es un salto muy importante para mí, tengo muchas ganas y mucha ilusión porque el Valencia es uno de los grandes del fútbol español y voy con la mentalidad de intentar demostrar lo que soy y espero que todo salga bien.Voy a poner mucho de mi parte para que así sea.



¿Cuándo es la primera vez que sabes del interés del Valencia CF?

Fue a principios de enero, me comentaron la situación del Valencia y fue todo muy rápido, yo no me lo pensé, sabía que era una oportunidad que tenía que aprovechar y todo fue rápido y bien que es lo importante.



¿Pediste consejo o no hizo falta?

No, no, no me hizo falta consejo para decirle 'sí' a un club como el Valencia. Lo tenía bastante claro.



¿Qué te ha contado Carlos Soler del Valencia en la Sub-21?

Hemos hablado, me ha dicho que me ayudará a la adaptación y me ha explicado un poco cómo es el club, pero ya hablaremos más.







Con 22 años, Manu Vallejo sigue ??como profesional a un ritmo vertiginoso y la goleada a Polonia (5-0) fue su primer partido oficial con la @SeFutbol Sub-21 ????



?? La Rojita ya está en las semifinales del #U21EURO y para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020https://t.co/yW0xinHUva — Valencia CF ???? (@valenciacf) 24 de junio de 2019

El míster siempre me habló muy bien del Valencia, él vive por allí, me ha contado por donde suelen vivir los jugadores y la verdad es que todas son buenas expectativas.Sí, sí, estuve una vez en Mestalla porque estaba de vacaciones en València, pero fue un paso un poco rápido, pero ahora estoy con ganas de volver a verlo y de jugar ahí abajo, eso sobre todo.De pasada, pero toda la gente me habla muy bien, me dicen que es bastante parecido a Cádiz y que la adaptación será fácil para mí.Desde siempre me ha gustado ver al Valencia, es verdad que más desde enero, he visto mucho al Valencia, pero también veo mucho fútbol en general.Pues estaba concentrado con el equipo en Granada. La vi allí en el hotel como un aficionado más.Llevo ya mucho tiempo jugando en todas partes. Estoy muy cómodo en la izquierda, pero también de delantero detrás de un punta, pero también bien en la derecha. Al final llevo bastante tiempo alternando las posiciones y me encuentro bien en cualquiera de las posiciones de arriba.Soy un delantero con ambición, polivalente y soy un futbolista que lo deja todo en el campo. Soy un futbolista que cuando acaba el partido tengo la conciencia tranquila de saber que lo he dejado todo y si las cosas salen bien perfecto, pero si salen ma... que no haya nada que reprochar.Todavía no me han comunicado nada, pero seguramente será pronto porque estoy con muchas ganas.Que va, que va, problema ninguno. Tengo muchas ganas.Claro, claro, tengo ganas de llegar y demostrar quien soy yo. Al final ellos me habrán visto mucho y sabrán cómo juego y cómo soy, pero mi intención es ir allí y demostrar lo que soy.No, aún no he hablado con él.Es un entrenador que a cualquier equipo que coge lo mantiene siempre arriba y ahora con el Valencia igual, lo ha dejado en Champions y ha ganado la Copa del Rey , la verdad es que lo que hace tiene un mérito enorme.Por supuesto, a mí me firma el Valencia y yo lo que más quiero es jugar en el Valencia. Es uno de los equipos más grandes de España y para mí sería muy bonito con 22 años jugar en el Valencia.Si por mi fuese no me las plantearía, pero al final es el club el que tiene que decidir. Voy a poner todo de mi parte para quedarme y después tendrán que decidir.Claro, Rodrigo Santi Mina ...son jugadores muy 'top'. Son jugadores acostumbrados a marcar muchísimos goles todos los años y seguro que voy a aprender muchísimo de estar con ellos.Soy consciente de la competencia. Un equipo como el Valencia tiene que estar repleto de jugadores buenos como ya los tiene. Al final la competencia hace mejor al equipo.Pues... Rodrigo que no para de meter goles.Es verdad, coincidimos y el también está con muchas de empezar y de conocer todo aquello. Su situación es prácticamente igual que la mía. Los dos estamos con muchas ganas de empezar.Si al final nos vemos mucho en València será buena señal.