El Betis tiene a Sivera en la agenda

Antonio Sivera está en el radar del Real Betis para la próxima temporada. El conjunto verdiblanco busca, que ha traspasado a Pau López a la AS Roma, busca inquilino para el puesto de guardameta y ahí es dónde aparece en escena el nombre del meta de Xàbia. El técnico bético, Joan Francesc Ferrer, 'Rubi', declaró su voluntad de contar con un portero de primer nivel que compita con Joel Robles por la titularidad y en esos parámetros encaja el portero del Alavés, según desvela ABC Sevilla.

Sivera, no obstante, no es la única opción que contemplan el Heliópolis de cara a la próxima temporada, puesto que también gusta la opción del meta del Real Sporting de Gijón, Dani Martín, también internacional Sub 21 con la Selección Española y recientemente proclamado campeón de Europa.

El Valencia CF, que lo traspasó al Deportivo Alavés por dos millones de euros cuenta desde entonces con una cláusula de recompra con aumento progresivo hasta los cuatro millones de euros el cuarto año en Álava, sigue teniendo cierto control sobre el futbolista de cara a una futura operación.