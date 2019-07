Maradona evitó que Kily González fichara por el Real Madrid

El Kily González, jugador del Valencia CF entre 1999 y 2013, revala en una entrevista a la cadena argentina T&C Sports q ue estuvo a punto de firmar por el real madrud y que fue Diego Armando Maradona el que lo impidió. Los hechos se producían cuando jugaba todavía en Argentina, antes de fichar primero por el Zaragoza y después el Valencia. ¿Fuiste jugador del Real Madrid por un ratito?, es la pregunta que le hacen, a la que el ahora entrenador responde así: "Por un ratito sí. Fue un partido Boca-Central en La Bombonera, un partido que salió Maradona diciendo que estos chicos de Central le dieron un baile bárbaro. Ese partido lo estaba mirando Valdano y él estaba dirigiendo al Real Madrid. Después de tanto tiempo me encuentro en la selección con Fernando Redondo y me cuenta que 'vos sabés que yo no sabía ni quién era Kily González, pero estaba tu bolso armado para ir a hacer la pretemporada en Ginebra'".

Pero Kily, aunque estuvo bien cerca, no llegó nunca a viajar para presentarse en aquella pretempoerada. ¿Por qué? Él mismo lo cuenta: "Me mandaron un precontrato para firmar por el Real Madrid y en el medio se metió Maradona para ir a Boca. Imagínate, me llamó Maradona a mi casa... ¿No querés venir conmigo a jugar a Boca?, me preguntó. Yo tenía 20 años y, te imaginas, voy corriendo. Y ahí es cuando se descartó lo del Real Madrid y terminé yendo a Boca".