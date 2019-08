"No se descarta nada con Kang In"

"No se descarta nada con Kang In" J. M. LÓPEZ

Javi Garrido ha permanecido algo menos de una hora en las oficinas del Valencia CF, donde ha mantenido un nuevo encuentro con Mateu Alemany, cita importante después de que en Singapur se volviera a valorar la opción de que el jugador se quede en la plantilla de Marcelino, una apuesta importante del club y en especial del máximo accionista.

Garrido, agente de Kang In Lee. llega a las oficinas del Valencia CF

El agente se ha referido a la situación del joven futbolista al abandonar la sede del Valencia CF para explicar que, por el momento, hay unas intenciones pero nada es definitivo: "con Kang In no se descarta nada, veremos todo lo que sea para el bien del jugador tanto el club como por nuestra parte". Eso sí, Garrido ha dejado claro que "el Valencia CF no contempla la venta ni la van a contemplar nunca".