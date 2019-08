El ambicioso mensaje del capitán del Valencia CF

El capitán Dani Parejo quiere más, no cree que el equipo haya tocado su techo pese a repetir dos años seguidos clasificación para la Champions y haber conquistado un título, la Copa del Rey. Así lo expresaba en las redes sociales después de concluir el partido del Trofeo Naranja que ponía fin a la pretemporada a pocos días ya del estreno ante la Real Sociedad.

El mensaje de Parejo es pura ambición: "Se acabó la pretemporada... ahora empieza lo bueno, lo de verdad. La ilusión de una nueva temporada, de nuevos retos. El año pasado fue increíble, inolvidable... pero ni irrepetible ni mucho menos insuperable. ¡Vamos!".

Meses atrás, y en un momento especialmente complicado para el Valencia CF, Parejo enviaba un mensaje similar a los aficionados con un reto que se acabaría cumpliendo. Concretamente el 13 de enero el capitán escribía esto: "Me niego a dar por perdida una temporada en enero... Eso no va conmigo ni con el espíritu de este equipo. Hay tiempo y muchas ganas de lograr los objetivos. Aquí no se rinde nadie. Yo creo en este equipo". Sobran más comentarios.