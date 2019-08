Denis Suárez se quedó sin venganza

Denis Suárez se ha encargado de decir por activa y por pasiva que Marcelino estuvo interesado en ficharle, aunque al final el Valencia CF descartara su incorporación, recalando en el Celta de Vigo. El atacante gallego fue objeto de penalti por parte de Garay y rápidamente se hizo con el cuero para dejar claro que él sería el lanzador, quizá con la idea de vengarse del club que pudo tenerle y no le tuvo. Frente a él, Cillessen, quien fuera su compañero en el FC Barcelona y a quien creía conocer bien. El meta holandés acertó el lugar por donde Denis quería batirle y de esta manera detuvo el penalti.







Una vez terminado el partido, Denis Suárez reconoció que el plan con su amigo no salió como esperaba: "Jasper me conoce de los entrenos. Siempre le tiraba los penaltis ahí y creí que esta vez se iba a tirar para otro lado". Después, ambos futbolistas se hicieron una foto y el gallego la compartió en sus RRSS con un mensaje: "Sin rencor. Gran tipo y porterazo. My boy".





Sin rencor?? Gran tipo y porterazo.

My boy?? pic.twitter.com/8ma3VEwgpM — Denis Suarez (@DenisSuarez6) August 24, 2019