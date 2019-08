¿Se queda Rodrigo en el Valencia?

Un días más y un día menos para que el culebrón de Rodrigo llegue a su fin. El pasado martes día 27 de agosto SUPER aseguraba que la negociación entre el Atlético de Madrid y el Milan por el traspaso de Correa entraba en su momento clave, y que los dirigentes del conjunto de Mestalla estaban muy pendientes de esta situación porque si el club italiano y el madrileño llegan a un acuerdo para traspasar al futbolista argentino, automáticamente Rodrigo será vendido al conjunto colchonero en virtud del acuerdo, que sigue en vigor, aquel que cerraron de palabra Miguel Ángel Gil -director general del Atlético- y Peter Lim -propietario del Valencia CF-. Y por sesenta millones de euros.

Pero ese día SUPER avisaba que si Milan y Atlético no llegaban a un acuerdo, o no avanzaban de manera sustancial durante ese mismo martes y el miércoles siguiente, sería ya muy difícil que se pudiera cerrar la operación. Sobre todo porque no se trata de un traspaso sin más, de ser así, de tratarse de una operación en la que únicamente participan dos equipos -uno que compra y otro que vende-, la negociación se puede romper un día y retomarse al siguiente para volver a romperse y cerrarse finalmente el último día de cierre de mercado cuando nadie lo espera y sobre la bocina. La historia del fútbol está llena de situaciones de este tipo. Pero no es el caso. Se trata de una operación a tres bandas, pura carambola que afecta a tres equipos y hasta cinco futbolistas.

Primero el Milan tiene que desprenderse del delantero André Silva y hacer caja también con la venta del centrocampista español Suso -al que ha pretendido fichar el Niza de la liga francesa-, con ese dinero fichar al argentino Ángel Correa del Atlético, y con ese dinero más la salida de Kalinic,el Atlético tiene que fichar a Rodrigo del Valencia CF. Pues bien, superado el miércoles, uno de los días claves, se puede decir que ahora Rodrigo está más cerca que nunca de quedarse en Mestalla porque la negociación por Ángel Correa se ha estancado. Tal cual.

Pero ojo, una cosa es que la operación a partir de este jueves esté más complicada que nunca, y otra que se haya descartado por completo. De entrada, tal y como informó este diario días atrás, la posibilidad de que Lim venda a Rodrigo y no fiche a nadie está sobre la mesa porque el propietario quiere hacerle el hueco en la plantilla a Kang in Lee que le niega el entrenador, por lo tanto, sería factible que si se hace el mismo lunes dos de septiembre, -día en que se cierra el plazo de fichajes-, Lim acepte aunque el Valencia CF se quede sin margen de maniobra.

Por otra parte, como todas las posibilidades están abiertas, es decir, se contempla que el Valencia CF venda a Rodrigo y fiche un recambio con el que esté de acuerdo Marcelino, Mateu Alemany y Pablo Longoria, director general y jefe del área técnica del club, tiene un ojo en el mercado porque su obligación es estar preparados. De hecho Mateu llegó ya se incorporó al trabajo ayer miércoles después de estar unos días de viaje viendo diferentes posibilidades en el mercado. El director general del Valencia CF no se toma vacaciones en agosto.