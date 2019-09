El Valencia CF se entrena en cuadro... y sin Francis Coquelin

Una de las consecuencias del virus FIFA consiste en una semana de entrenamientos donde los equipos, principalmente los más importantes, ven mermado el número de efectivos con los que poder trabajar a diario. Esta mañana el Valencia CF ha retomado la actividad en la Ciudad Deportiva con la ausencia de 11 internacionales, a lo que se suma la baja en la sesión matinal de Francis Coquelin.

El centrocampista francés, determinante en la victoria del domingo ante el Mallorca con dos penaltis provocados, no se ha ejercitado en el gimnasio con el resto de compañeros como consecuencia del golpe en la rodilla que arrastra desde los últimos instantes del primer tiempo frente a los bermellones.

El Valencia ha realizado en la matinal de este martes una sesión eminentemente física en el gimnasio exterior de Paterna. En ella, ya citados con sus respectivas selecciones, no han participado los internacionales Jasper Cillessen, Maxi Gómez, Gonçalo Guedes, Daniel Wass, Gayà, Parejo, Rodrigo, Cheryshev, Ferran Torres, Kang In Lee y Thierry Correia. El joven lateral derecho se ha unido a la concentración de la sub-21 luso, razón por la que su presentación y primer entrenamiento con el equipo se posponen para su regreso.

Los jugadores han trabajado con zapatillas para realizar series de carrera y ejercicios de potenciación muscular. Esta tarde hay prevista una nueva sesión en la que se espera más protagonismo para el balón. Marcelino aprovechará días de esta primera semana antes del choque frente al Barcelona (14 de septiembre) para incidir en un trabajo típico de pretemporada antes de que el calendario se cargue alternando Liga y Champions.

Como es sabido, Carlos Soler y Piccini son baja por lesión. Álvaro Medrán, que se ha desvinculado del club, ya no estaba esta mañana entrenándose con el grupo. Quien sí lo ha hecho con normalidad es Rubén Sobrino, ya que no pudo concretarse ninguna de las opciones para salir antes de la medianoche del lunes. Sobrino no entra en los planes del técnico y hasta enero tendrá casi imposible disfrutar de minutos.