"Si Arabia quisiera proyectar su imagen al mundo, compraría el Valencia CF, no el Almería"

"Si Arabia quisiera proyectar su imagen al mundo, compraría el Valencia CF, no el Almería" UD ALMERÍA

La llegada del inversor árabe de la UD Almería ha sido todo un filón para el conjunto andaluz a nivel mediático. Su nuevo dueño, Turki el-Sheikh ya ha demostrado a través de sus redes sociales sus excentricidades posando en varias actos con la camiseta del club y su idea de 'espantar' a todos los seguidores 'fakes' de las redes sociales.

Su mano derecha en el Almería, Mohamed El Assy concedió una entrevista a el diario El País, donde pone como ejemplo al Valencia CF en una de sus respuestas al por qué el club rojiblanco y no otro a la hora de invertir en LaLiga Santander: "Si Arabia Saudita quisiera comprar un club para proyectar su imagen al mundo compran el Valencia CF no el Almería. Este es un proyecto individual. Es el proyecto de Turki al-Sheikh. Él quiere que dentro de dos o tres años la gente diga: "¡Oh! ¡Este hombre de Arabia Saudí es muy inteligente! Vino aquí, de la nada le dio valor a todo, y ganó mucho dinero. No es un idiota que viene a gastar dinero. Es más fácil si sabes cómo, levantar un equipo pequeño por que trabajas sin presión".

Por otro lado le comparan la voluntad de participar en la toma de decisiones en la parcela deportiva de clubes como el Valencia CF con Meriton a la cabeza con los conocimientos del jeque Turki el-Sheikh: "Usted olvida quién es el propietario. Hasta la semana pasada el jeque fue el presidente de 57 federaciones de fútbol. Como presidente de la Federación Árabe y la Federación Islámica de Fútbol, supervisaba 57 federaciones. Y además fue el Ministro de Deportes en Arabia Saudí. Él conoce en persona a cada uno de los clubes y los grandes agentes del mundo. Desde Mendes, Raiola... No está lejos del fútbol y cuando dirigió clubes en Arabia y Egipto tuvo un enorme éxito. Ahora está desarrollando la metodología de entrenamiento de los jóvenes personalmente. Él solo. Invita entrenadores de todo el mundo para hablar con ellos, para que le expliquen sus métodos, porque él quiere crear una metodología especial para el Almería".