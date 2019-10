Kang in Lee, nominado al 'Balón de Oro' de los jóvenes

Kang in Lee está entre los nominados al Trofeo Kopa, que entrega la revista France Football y que podría denominarse algo así como el Balón de Oro de los futbolistas Sub 21. Este premio siempre ha sido el Bravo que entregaba la revista italiana Guerin. Tras la desaparición de esta revista el premio Goden Boys –para el que también está nominado Kang in y Ferran Torres- tomó el relevo. Ahora, la revista France Football, que otorga el premio Balón de Oro al mejor jugador del mundo, ha creado este premio para elegir al mejor jugador del mundo menor de 21 años a fecha de 31 de diciembre de este año.

El Tofeo Kopa lleva el nombre de Raymond Kopa porque fue el primer jugador francés en ganar el Balón de Oro y en su primera edición, la de 2018 el ganador fue el grancés Kylian Mbappé. El americano Christian Pulisic fue el segundo y el holandés Justin Kluivert el tercero.

Kang in es el jugador más joven de los nominados, que son:

Kang in Lee (18 años, Valencia CF)

Joao Félix (19 años, Atlético de Madrid)

Jadon Sancho (19 años, Borussia Dortmund)

Samuel Chukwueze (20 años, Villarreal)

Moise Kean (19 años, Everton)

Matthijs de Ligt (20 años, Juventus)

Vinícius Júnior (19 años, Real Madrid)

Kai Havertz (20 años Bayer Leverkusen9

Matteo Guendouzi (20 años, Arsenal)

Andriy Lunin (20 años, Valladolid)