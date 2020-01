Cerco al lateral derecho en el Valencia CF: viaje relámpago a Madrid

Viaje relámpago del presidente del Valencia CF a la capital de España, Madrid, para mantener una reunión con un objetivo claro: intentar adelantar el fichaje de un lateral derecho. Según ha podido saber este periódico Anil Murthy se desplazó a Madrid de manera expresa a mantener una reunión y después regresó a València. Fue un encuentro de apenas unas horas que se puede calificar de importante y urgente, de otra manera no se entiende que la cita no estuviera más planificada. En cualquier caso, no es nada novedoso que los clubes aprovechen la comodidad de acudir a Madrid o a Barcelona, que son grandes capitales, para mantener reuniones de manera más cómoda y anónima.

Este periódico ya informaba en los últimos días de que los dos principales candidatos del Valencia CF para el lateral derecho se han caído, y por lo tanto ahora se abre un escenario nuevo. Joao Cancelo del Manchester City y Nélson Semedo del FC Barcelona eran los dos primeros jugadores que manejaba el Valencia CF para el lateral derecho pero ambos se quedan, salvo sorpresa mayúscula en sus respectivos equipos. El plan del Valencia CF era ficharlos cedidos para la segunda parte de la temporada porque ninguno de los dos contaba para sus entrenadores, pero la situación ha cambiado. Guardiola está contando de nuevo con Cancelo y en el FC Barcelona ya no está Valverde. Con la llegada de Quique Setién al banquillo culé todo ha cambiado y la salida de Semedo que estaba clara, ya no lo está tanto. Se queda.

Y ante esto el club tiene que manejar alternativas nuevas y sobre todo echar mano del trabajo que han hecho los técnicos en los últimos meses. En este sentido, uno de los futbolistas que se ha seguido es el danés Joakim Maehle, que juega en el Genk de la primera división de Bélgica. Es un futbolista joven, perfil que gusta al propietario del Valencia CF Peter Lim, pero que encaja menos en los parámetros deportivos que pide el entrenador Albert Celades: un lateral derecho de rendimiento inmediato. Mahele tiene nivel porque además del Valencia CF lo están siguiendo diferentes equipos de la Premier League inglesa pero esto hace que sea un futbolista cotizado y por lo tanto de un precio al que en estos momentos el club de Mestalla no se plantea llegar.

En cualquier caso el escenario ahora es otro y no se descarta tener que hacer un esfuerzo ya que en definitiva la prioridad es satisfacer las pretensiones del entrenador Albert Celades que es, en definitiva, quien ha pedido que se refuerce la posición de lateral derecho.

En cuanto al caso Gameiro, es necesario señalar que la más que segura salida de Toko Ekambi, delantero del Villarreal CF, al Olympique de Lyon, no cambia la situación del delantero del Valencia CF, y por varias circunstancias. La primera porque, tal y como viene informando este periódico, Gameiro está rechazando las múltiples propuestas que le llegan para salir en este mercado de invierno, entre ellas la última del Olympique de Lyon. Y segundo porque el fichaje de Ekambi no cambia nada ya que el Lyon quiere fichar otro delantero, lo que viene a significar que en los días que quedan de mercado invernal puede terminar convenciendo al futbolista y el propio Valencia CF que, salvo que alguien diga lo contrario, responde que está contento con el futbolista.