Vicente Moreno, el hombre del 'tiempo'

El partido admite distintos puntos de vista en el análisis. En la parte del Valencia, las palabras de Gayà son claras como el agua. Como sucedió ante el Real Madrid, el Valencia CF encajó un gol rápido a balón parado. A diferencia de lo sucedido en la Supercopa, donde el plan estaba claro –hacerle un partido largo a los de Zidane–, la puesta en escena fue muy pobre. Según Parejo, el gol de Raíllo fue primer gol del Mallorca en falta lateral. Cuestión que insiste en el problema de atención. Desde la perspectiva local, el partido fue casi perfecto. Vicente Moreno vuelve a quedar como protagonista. La lucha por la permanencia se está agitando, pero si el entrenador de Massanassa conquista la salvación entrará en otra dimensión, si no lo ha hecho ya. Rendimiento, ideas claras, agresividad en todas las control, equilibrio, contragolpe. Pese a las limitaciones, el Mallorca es uno de los equipos más completos del campeonato.

Despliegue total desde la medular

"Ha salido todo muy bien. Hoy hemos tenido el premio del gol y ello te ayuda a que el partido vaya a donde tú quieres. Ya en la segunda parte, la expulsión también te ayuda", declaró Vicente Moreno. Los méritos de sus futbolistas y la no acción de los jugadores del Valencia se alinearon para producir el mejor partido de la temporada en Son Moix. Superior, en fondo y forma, a los triunfos ante Real Madrid y Villarreal. El míster valenciano dominó los momentos del partido a través de la línea de presión, con una gran reducción de espacios, hacia delante y hacia atrás. Con un alto nivel físico. Así, Gameiro y Maxi quedaron desconectados, las bandas no progresaron y el centro del campo no funcionó. El técnico recuperó el 4-4-2, que por momentos tomó forma de 4-3-3, tras dos partidos apostando por tres centrales y dos carrileros largos. Acertó. El plan perfecto, la tormenta perfecta sobre Celades. Budimir (doblete y asistencia) lo hizo todo, la defensa estuvo firme y jugadores como Dani Rodríguez (gol y asistencia) y Salva Sevilla (dos pases de gol) dieron una exhibición. El Cucho, sin gran impacto en números, fue influyente en la mejora de Budimir. Iddrisu Baba recordó al mejor Coquelin; firmó 12 recuperaciones.

Vicente Moreno, sobre Budimir

El Mallorca fue superior, duelo a duelo, línea a línea. Hubo baile y errores groseros. El MVP fue Budimir (ocho goles). Para Vicente Moreno la clave es su trabajo para el equipo: "No se queja de nada. Le da igual jugar con uno o dos puntas. Se dedica a marcar y a jugar".