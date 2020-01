El Valencia CF inicia su camino en la Copa del Rey, donde defiende título, este miércoles en Las Gaunas. El encuentro no llega en el mejor momento deportivo del equipo después de la derrota cosechada en Mallorca. Circunstancia de la que ha hablado su entrenador, Albert Celades. "Tenemos que revelarnos ante esa desconexión", confiesa el técnico.



Rueda de prensa



¿Hay un plus de presión por defender el título?

Siempre es una responsabilidad grande cuando uno se pone la camiseta del Valencia, es un orgullo también, será un partido difícil donde defendemos el título, pero hay que saber que van primeros en Segunda B, que están jugando bien, han eliminado al Cádiz que era líder de Segunda y eso demuestra el nivel que tienen más allá del contexto de estos partidos a partido único, habrá que estar muy mentalizados de lo que nos podemos encontrar.



¿Qué le ha pasado Kondogbia? No está en la lista.

Tuvo unas molestias en el entrenamiento del lunes, le hicieron unas pruebas, hoy ha hecho el entrenamiento pero hemos decidido no arriesgar porque no tenía las mejores sensaciones.



¿Hablar de crisis en el Valencia es lógico?

Yo no hablaría de crisis, se pueden perder dos partidos seguidos, aunque no es lo que nos gustaría, pero sí es cierto que la imagen no ha sido buena y queremos revertir esta situación.



¿Le preocupa la imagen del equipo en los últimos partidos, incluido también el del Eibar?

Claro que nos preocupa, siempre estamos preocupados por mejorar el equipo, no solo cuando hay derrotas, contra el Eibar yo creo que hicimos un buen partido, no encajamos, pudimos marcar más goles, pero sí que es verdad que en los dos últimos partidos no estuvimos bien, somos conscientes de ello, lo hemos hablado y nos toca revertir la situación en un club como éste.



¿Cómo están Rodrigo y Garay de cara al Barcelona?

Garay está convocado para mañana y en cuanto a Rodrigo ha completado parte del entrenamiento y dependerá de las sensaciones que tenga en los próximos días.



¿Hasta qué punto ha perjudicado la baja de Rodrigo?

No ha sido la única causa, pero todos sabemos que Rodrigo es un jugador diferencial y una baja como esa se nota. No nos podemos excusar en lo que ha pasado por no tener a Rodrigo aunque sea un jugador de altísimo nivel.



¿Tiene localizado lo que no ha funcionado?

Hablamos y analizamos cosas que vemos pero yo creo que nos tenemos que revelar con esta situación, lo que más me ha sorprendido es que este equipo siempre haya tenido una reacción buena en momentos difíciles y llevamos dos partidos que no ha sido así, que no hemos reaccionado y tenemos que hacer estas cosas tan buenas y que tan difíciles son y estoy seguro que lo haremos.



¿Hay temor a lo que pueda pasar en Las Gaunas?

Siempre hay incertidumbre y siempre hay temor con cualquier partido, tenemos el máximo respeto y ya sabemos lo que supone jugar a partido único, desde que se inició este formato hay muchos casos de victorias de equipos de Segunda B y no espero ninguna facilidad, espero muchas dificultades, por el clima, por el campo y por jugar contra un equipo que va líder en su grupo, me imagino un partido con muchas dificultades.



¿Por qué esas desconexiones contra el Madrid y el Mallorca?

Esa desconexión puede pasar en un momento determinado, pero me sorprende que no nos hemos revelado ante esa desconexión y nos ha costado reaccionar cuando el equipo había demostrado lo contrario antes. Estos dos partidos no ha sido así y tenemos que volver a incorporarlo porque los jugadores saben hacerlo.



¿Hasta que punto importa la Copa?

Cualquier partido que juega el Valencia es importante y hay que ir con la mejor mentalidad, es la Copa, somos los campeones y nos lo tomamos con mucha seriedad.



Gayà pidió disculpas en Mallorca, ¿Está convencido de que el equipo se revelará como dice?

Yo creo que sí, todos somos conscientes de lo que ha pasado y tenemos que revelarnos ante eso, no puede ser, me niego a pensar que esto así, hay que darle la vuelta y está en nuestra mano y hay que empezar a hacerlo.



¿Condiciona el planteamiento que sea partido único?

Es diferente el planteamiento, no tiene nada que ver porque el margen de error es mucho mayor.



¿Puede ser un partido para Correia?

Mañana veremos quien son los que juegan, pero Thierry es un jugador con el que estamos muy contentos, pero hasta ahora ha tenido jugadores que han estado por delante, pero no porque no pensemos que no estaba capacitado para jugar, mañana veréis quien juega.