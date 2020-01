"Es normal que los grandes quieran a Rodrigo, veremos qué pasa"

El entrenador del Valencia CF Albert Celades habló después de la clasificación del equipo para los octavos de final de la Copa del Rey. Los blanquinegros ganaron por 0-1 a la UD Logroñes, pero entre sus valoraciones el técnico contestó sobre el interés del Barcelona en Rodrigo Moreno.



Esta fue la rueda de prensa



¿Qué le ha parecido el partido?

"Estamos contentos, hemos visto al equipo centrado y activado y no es fácil, ya hemos visto equipos de Primera que han pasado muchas dificultades, cuesta mucho ganar y al final somos justos vencedores, hemos tenido ocasiones muy claras y nos vamos sin haber encajado que es importante y ahora a pensar en el sábado"

¿Se ha visto el Valencia demasiado superior?

"Hemos iniciado bien el partido y seguramente si hubiésemos marcado una de las muchas claras ocasiones que hemos tenido nos podíamos haber ido 0-3 al descanso, el campo cada vez estaba peor para hacer un juego preciso por dentro, pero hemos sido superiores y justos vencedores"

¿Qué buscaba con el 4-2-3-1?

"Buscábamos tener más control con Carlos, Dani, Esquerdo y Kang In a parte de la velocidad de Ferran, yo creo que hemos tenido el control y eso nos ha ayudado a manejar el partido que es lo que buscábamos"

¿Qué le ha pasado a Cillessen?

"En el calentamiento ha vuelto al vestuario, tenía molestias y ha dicho que no podía jugar. No tiene nada que ver con la lesión previa contra el Levante, pero ha sido todo muy rápido y no te puedo decir con precisión qué tiene"

¿Se alejan los fantasmas de los dos últimos partidos?

"No estábamos contentos por los partidos contra el Madrid y el Mallorca, lo hemos hablado esta semana, lo reconocemos, pero hoy se ha visto un equipo con una mentalidad distinta, se ha visto un equipo con ambición y al final el resultado ha sido muy corto. Hemos gestionado bien el partido y somos conscientes que hemos podido marcar más goles"

¿Le gusta el nuevo formato de la Copa?

"No se trata de que me guste o no, tenemos que adaptarnos a esto, el doble partido beneficia al grande teóricamente, pero es verdad que el margen de error se reduce, juegas en campos complicados, pero nos hemos adaptado y eso tiene mucho mérito"

¿Le preocupa que se hable de Rodrigo?

"Son situaciones que no podemos controlar, Rodrigo es un jugador muy bueno, es normal que los grandes lo quieran porque es muy bueno, veremos qué pasa, pero no puedo salir cada vez que hay un rumor, cuando haya una realidad lo comentaré sin ningún problema"

¿Le molesta hablar del mercado?

"No es lo más agradable del mundo, llevamos un mes y pico y me gustaría hablar de los partidos más que de estas cosas, pero no pasa nada"

Teniendo en cuenta la baja de Parejo contra el Barça, ¿Puede repetir Carlos Soler por dentro?

"A Carlos lo valoramos muy biuen, puede jugar en varias posiciones, pero a Parejo es muy difícil de suplir, veremos cómo nos apañamos. Hoy no hemos jugado pensando en el Barcelona, hemos pensado en sacar un equipo competitivo y ganar"