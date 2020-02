El VCF Mestalla quiere evitar la brecha

El inicio de año no ha sentado bien al Valencia Mestalla. Los de Chema Sanz no han logrado ganar en lo que va de 2020 y su situación en la clasificación puede alcanzar un punto delicado si no empieza a sumar de tres en tres. Los blanquinegros reciben a un enrachado Olot en el Antonio Puchades de Paterna con la intención de ganar y no dejar que se escapen sus rivales por la permanencia.

El filial valencianista ocupa actualmente la posición de play-out de descenso a Tercera División y se encuentra a tres puntos de la permanencia que marca el Ejea, por lo que de no ganar y sí hacerlo el cuadro aragonés se podría quedar a más de un partido de distancia de la zona de salvación.

El equipo quiere recuperar su mejor fútbol y para ello necesita hallar de nuevo la contundencia en ambas áreas que en el mes de noviembre le catapultó a la zona tranquila de la tabla. En La Nucía dio el primer paso en este sentido dejando la portería a cero y se quedó a las puertas de romper la sequía de ocho partidos sin ganar, ahora el 'factor Puchades' se espera que sea una baza importante en el objetivo de reencontrarse con el triunfo.

El cuadro catalán, no obstante, no será un rival fácil. El equipo dirigido por el valenciano Raúl Garrido se encuentra en un gran momento de forma y viene de tumbar a uno de los mejores equipos de la categoría como es el Castellón. Los catalanes cuentan con futbolistas experimentados y con recorrido en el mundo del fútbol como es el caso de Xumetra, que militó en conjuntos valencianos como Elche y Levante U.D. El dato positivo para los blanquinegros, no obstante, es que los gerundenses no acaban de rendir a domicilio igual que en casa, ganando solamente en dos de sus doce salidas.

Para el duelo, Chema Sanz no tendrá bajas significativas más allá de las ya conocidas de los lesionados Marc Ferris, Javi Jiménez y Carlos González. Después de una semana desde el cierre de mercado, el entrenador valenciano ya tiene a todos los fichajes en condiciones de competir por un puesto en el once titular. Pol Valentín y Sebas Moyano, de hecho, opositan a salir de inicio en el lateral y el extremo derecho respectivamente.