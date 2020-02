Crisis del Coronavirus: Reunión del Valencia CF con Salud Pública

A petición del Valencia CF, tanto la directora como subdirectora de Epidemiología de Salud Pública de la Generalitat Valenciana han recibido en la Conselleria a dos representantes del club, un consejero y un responsable del servicio médico. El Valencia ha transmitido su preocupación por la crisis del coronavirus, en especial, por el partido de vuelta de la Liga de Campeones que se avecina contra la Atalanta. Para el 10 de marzo se había previsto la llegada masiva de cerca de 3000 hinchas del equipo de Bérgamo, ciudad de la Lombardía (Italia), principal foco de la neumonía de Wuhan en Europa.

La posibilidad de que el Valencia-Betis de este sábado se jugase a puerta cerrada dependía de una decisión final del Ministerio de Salud. En comunicación con los científicos epidemiológicos de la dirección general de Salud Pública, hasta el momento "no existe ningún motivo, indicación o prohibición" por parte del ministerio para que el partido contra el Betis se dispute a puerta cerrada. Desde Epidemiología y Vigilancia de la Generalitat se entiende que en la Comunitat el virus se encuentra en fase 1 o de contención.

Es decir, se indica que, a fecha de hoy, no hay razones para que el partido se juegue sin la presencia de aficionados. Hasta la tarde del viernes 28 de febrero se han localizado diez casos que han dado positivo en la Comunitat, la mayoría procedentes de entre los 2500 personas que se desplazaron a Milán para presenciar el partido de ida de Champions contra la Atalanta.

Después de la reunión de esta tarde, el Valencia y las responsables de epidemiología llaman a la responsabilidad personal y las pautas que han marcado para aquellas personas que han viajado al norte de Italia. Si alguien siente sítomas de tos seca, fiebre o falta de aire, la recomendación es "permanecer en tu residencia habitual y evitar contactos estrechos".

La principal preocupación del Govern es no alarmar ante una amenaza que se manifiesta de manera similar a una gripe. Además, se admite, con las medidas preventivas activadas, que el número de casos irá en aumento. De ahí, el hecho de que el club y la dirección de Salud Pública del gobierno valenciano hayan decidido ir de la mano en las medidas contra el coronavirus.

La posibilidad de que deban jugarse partidos a puerta cerrada en la Liga en un futuro cercano está presente, aunque no para esta jornada 26, ya que se insiste en que por ahora no se considera necesario al estar la expansión del virus en su fase 1. "Hoy no hay elementos científicos que lo justifiquen", se asegura. En el supuesto de que en un futuro se crea oportuno cerrar los estadios a los seguidores, dicha medida sería tomada por los especialistas médicos del Gobierno central, en contacto directo con Salud Pública de la Generalitat. La decisión vinculante la tomaría el Ministerio de Salud, que la transmitiría en cadena a Federación, Liga y clubes implicados. Fuentes de ambas partes en la reunión afirman que esta es una crisis que "evoluciona día a día, hora a hora".

Para el partido contra la Atalanta del 10 de marzo, sin embargo, el trabajo de control y prevención que se planifica desde Sanitat sí contempla todos los escenarios posibles, entre ellos, el partido a puerta cerrada. Por el momento, el Valencia no tiene ninguna confirmación de la suspensión de un desplazamiento de riesgo como el que sería la llegada a València de casi 3000 fans del equipo de Bérgamo. Esta decisión, la de restringir el viaje masivo de fans italianos, dependería principalmente del departamento de Salud del Gobierno de España, que debería consensuar cualquier tipo de prevención con las autoridades italianas.