Feddal, semana para el todo o nada en su fichaje

El caso Zouhair Feddal no se va a prolongar mucho más en el tiempo. Tampoco puede prolongarse mucho más por diferentes circunstancias, pero la realidad es que si el Valencia CF y el Betis no llegan esta semana a un acuerdo, no será el recambio del lesionado Ezequiel Garay que tanto reclama Albert Celades, entrenador del conjunto de Mestalla.

Ambos clubes aprovecharon la visita del equipo andaluz a Mestalla, se enfrentaron el pasado martes 29 de febrero en partido de Liga, para negociar el fichaje de Zouhair Feddal por el Valencia CF y a tal efecto el director deportivo valencianista, César Sánchez, estuvo por la mañana en el hotel de concentración del conjunto verdiblanco, ya por la tarde, antes de que diera comienzo el partido, en el Palco VIP, César estuvo hablando con Alex Trujillo, director deportivo del equipo andaluz. No hubo acuerdo por las distancias entre lo que quiere cada uno de los clubes son sustanciales. No se trata de grandes cantidades económicas, pero sí de concepto. Las diferencias están en que el Valencia CF ofrece dinero por una cesión limpia sin querer obligarse a pagar nada por el jugador, es decir, llega cedido y cuando termina la temporada regresa al Betis, pero el Betis quiere incluir una opción de compra obligatoria para que el club de Mestalla se quede con Feddal en propiedad. Básicamente el Betis quiere vender al defensa africano pero el Valencia CF no quiere comprometerse ahora a tener que ficharlo en verano.

Según ha podido saber este diario la negociación quedó así el pasado sábado, es decir, ninguno de los dos clubes cambió en su posición pero se emplazaron a volver a hablar. En este sentido la postura del futbolista puede ser vital, ya que a nivel interno el jugador está haciendo fuerza para salir en calidad de cedido al Valencia CF. En este sentido, en redes sociales -donde por otra parte se muestra bastante activo- Feddal dejó este fin de semana un enigmático mensaje que se puede interpretar como un deseo de que la operación termine cerrándose: "Cuando el de arriba está en tus planes, todo acaba saliendo bien".

De momento no es más que un deseo del futbolista porque lo clubes no han avanzado en exceso y siguen firmes cada uno en su postura, al respecto, el Valencia CF se plantea como fecha tope esta semana para decidir sobre Feddal, es decir, si esta semana no hay acuerdo, renunciará a su fichaje, pero está por ver si después abordará otras opciones que tiene sobre la mesa, o si directamente se renunciará a fichar un recambio de Garay. En este sentido, la posibilidad de fichar a Javi Sánchez, que sí podría llegar en calidad de cedido hasta final de temporada por el Real Madrid, ha estado latente y aparcada -que no descartada- por si falla la opción del futbolista de Marruecos del Betis. Eso sí, Feddal termina contrato en 2021 por lo que parece lógico que si ficha por el Valencia CF en calidad de cedido sin opción de compra alguna, el Betis se viese obligado a ampliarle el contrato, y esto va en contra de los intereses del conjunto de Mestalla.



El tiempo ya apremia

Por otra parte, si esta semana no hay acuerdo con el Betis, el Valencia CF tiene que ponerse manos a la obra con otras opciones porque el tiempo apremia. Quedan doce partidos de Liga y sea quien sea el central que llegue no puede jugar en la Liga de Campeones, y sobre todo, a partir del lunes de la semana que viene el tiempo empieza a correr en contra del Valencia CF porque los días van pasando y poco a poco va expirando el plazo que la Liga de Fútbol Profesional le ha dado para fichar un recambio de Garay. El conjunto de Mestalla lo pidió el miércoles de la semana pasada y a tal efecto el argentino firmó su baja como jugador valencianista y ahora tiene quince días hábiles para poder presentar una nueva alta.



No se avanza con Guillamón

Por otra parte, tampoco se han producido avances con la renovación del defensa canterano Hugo Guillamón. Termina contrato esta misma temporada pero ante la necesidad que tiene Celades de echar mano del filial para tener defensas, el club le ha planteado una renovación que antes no estaba prevista. La oferta del Valencia CF sigue siendo de futbolista del filial, es decir, jugaría con el primer equipo con ficha del filial, y de momento tampoco hay acuerdo. El jugador es libre para poder firmar por cualquier club y tiene diferentes propuestas sobre la mesa.