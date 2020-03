El Valencia quiere renovar a José Luis Gayà

El Valencia CF quiere que José Luis Gayà se convierta en la bandera del club durante los próximos años. El club ya se ha dirigido al jugador para transmitirse su voluntad de premiarlo con una merecida mejora de contrato en reconocimiento al compromiso y rendimiento demostrado en las últimas temporadas. La propuesta del Valencia de renovar al lateral izquierdo se produjo hace varios meses, las conversaciones ahora mismo están paradas como consecuencia de la crisis mundial de coronavirus y la intención del club es comenzar a entablar las negociaciones una vez se haya restablecido la normalidad. La predisposición de las dos partes para llegar a un acuerdo es total. El Valencia necesita a Gayà y Gayà es feliz en el Valencia.

El club entiende que la importancia de Gayà trasciende lo deportivo y la intención de los dirigentes blanquinegros es convertirlo en un estandarte del club. El de Pedreguer es una de las piedras angulares sobre las que quiere girar el nuevo proyecto de Meriton a corto-medio plazo. La propiedad es consciente de la dimensión del futbolista a todos los niveles y ha decidido apostar fuerte por él: valenciano, valencianista y criado desde niño en la ciudad deportiva del Valencia. Lo tiene todo. A sus 24 años ya ha superado los 200 partidos oficiales, ha conquistado una Copa del Rey y ya es historia viva del Valencia.

Gayà reúne todos los ingredientes para erigirse en el gran capitán del futuro: siente y conoce el Valencia como pocos, transmite unas valores que sirven de ejemplo para sus compañeros del primer equipo y los canteranos de la Academia, tiene personalidad dentro y fuera del campo y una implicación que le convierte en referencia para sus compañeros. A todo eso hay que sumarle un rendimiento máximo que le ha convertido en un fijo de la selección española para Robert Moreno y Luis Enrique y que ha despertado el interés de los grandes del fútbol europeo. Es el caso del Atlético de Madrid. Gayà es un objeto de deseo del Cholo Simeone desde hace tiempo, pero la opinión del jugador manda y por la cabeza del jugador solo pasa triunfar en el equipo de su tierra.

Gayà no quiere irse del Valencia. Nunca ha querido. El futbolista tiene marcado a fuego un sentido de pertenencia hacia el club que le impide plantearse un futuro deportivo lejos de Mestalla. El lateral izquierdo no comulgó con algunas de las decisiones que se tomaron el pasado verano en el club, pero es feliz en el Valencia y su deseo es seguir vinculado al club durante muchos años. En sus planes no está retirarse en el Valencia porque todavía lo ve muy lejos por su juventus, pero su intención es convertirse en un hombre de club como lo fueron en su día algunas de las leyendas de la historia del Valencia. En este sentido, David Albelda siempre fue un espejo donde mirarse.

La propuesta del Valencia de renovar a Gayà despeja así cualquier tipo de especulación sobre su futuro o el interés de Meriton de hacer caja con el futbolista este verano teniendo en cuenta que su cotización se ha disparado en los dos últimos años. Es uno de los jugadores que tiene más mercado a día de hoy, pero el club no tiene intención de vender a Gayà como ha quedado demostrado con este movimiento en los despachos. El internacional blanquinegro tiene un contrato firmado con el Valencia hasta el 30 de junio de 2023 y una cláusula de rescisión de 100 millones de euros. La intención del club es ampliar su contrato y convertirlo en uno de los futbolistas mejor pagados de la plantilla acorde a sus estatus en el equipo -ya es tercer capitán a sus 24 años- y a su proyección deportiva.

El jugador se encuentra ahora mismo confinado en su casa intentado recuperarse del coronavirus. Gayà es uno de los futbolistas que dio positivo en las pruebas realizadas a la plantilla hace una semana y media. Su preocupación ahora mismo solo es su salud, la de sus familiares, compañeros y amigos. Tiempo habrá más adelante en los próximos meses para que las dos partes se sienten en torno a una mesa, negocien y firmen con tranquilidad una renovación que dejará contento tanto al jugador como al club. Como siempre, Gayà y el Valencia irán de la mano.