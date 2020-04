"Chicos, he decidido no seguir en el Valencia CF"

"Chicos, he decidido no seguir en el Valencia CF"

«Me voy. Este es mi último partido con vosotros, quiero deciros que sois unos profesionales extraordinarios». Es, simplemente, una parte del discurso con el que Ernesto Valverde comunicó a los jugadores su decisión de no seguir en el Valencia CF después de medio año de rendimiento y resultados notables. Fue en el interior del vestuario del Sánchez Pizjuán y apenas unos minutos antes de un duelo con el Sevilla FC en el que el equipo se jugaba, con la Real Sociedad como rival, la clasificación para la Champions League 2013/14.



No hubo efecto motivacional, más bien sorpresa y tristeza en un grupo de jugadores que había trabajado encantado a las órdenes del Txingurri. El Valencia, que había sumado 23 de los anteriores 30 puntos en liza, se deshizo entre el nerviosismo y las arbitrarias decisiones de Carlos Clos Gómez. La Real se adelantó pronto en Riazor gracias a un gol de Griezmann aumentando la tensión en las piernas de unos futbolistas blanquinegros a los que únicamente les valía el triunfo. El duelo de goles entre Negredo, en el futuro delantero del Valencia de Peter Lim, y Soldado se quedó cortó. El club terminó quinto y en las semanas sucesivas se sucedieron los reproches. Vicente Andreu y Manuel Llorente alardearon de una renovación pactada para dos temporadas que no prosperó con Amadeo Salvo en periodo de transición. Valverde se marchó al Athletic Club y al Valencia llegaría el ex jugador serbio Miro Djukic.





'Bomba' en el Sánchez Pizjuán

Ficha técnica

Lo cierto es que minutos antes del partido, 'El Correo' vasco avanzó el próximo destino del entrenador valencianista, San Mamés. La reunión con Salvo días antes había resultado estéril. «He vivido muchas dimisiones, dicen que se puede vender el club, y me parece respetable y correcto. He visto tres proyectos, Amadeo Salvo tiene todo mi respeto y no sé si dentro de unos meses el club se vende o no, son demasiados proyectos. No sé lo que va a ocurrir en el Valencia de unos meses, tengo esa inseguridad y tengo que tomar con mi libertad esta decisión, porque afecta a mi familia. No voy a cambiar de opinión», declaró Ernesto Valverde después de la dolorosa derrota en el Pizjuán, un amargo final a su etapa.El estadio sevillista acogió un duelo de altura, de emoción, nervios y de estar pendiente de los transistores, pues los locales necesitaban la novena plaza de la Liga en busca de una plaza en la Europa League que finalmente logró con las exclusiones de Málaga y Rayo. Unai Emery, que hacía un año dejó el banquillo del Valencia, premió con la titularidad al valenciano Andreu Palop, mito para el sevillismo tras ocho temporadas en Nervión y una buena colección de títulos.El argentino Éver Banega, que movió fenomenal el juego che, adelantó al Valencia tras recortar a varios rivales y enviar la pelota la escuadra de la portería de Palop en el minuto 12. El control era del Valencia, con Sergio Canales y el propio Banega mandando, y pudo ampliar fácilmente su renta en un remate fuera de Soldado, un posible penalti a Canales y, sobre todo, en un tiro al larguero de Soldado a puerta vacía. Pero en el minuto 40 Negredo cambió el ritmo con una chilena espectacular (1-1). Negredo convirtió un penalti de Tino Costa (2-1) y Jonas fue expulsado por una rigurosa entrada a Alberto Moreno.El Valencia dio la cara, empató a dos con un gol de Roberto Soldado... pero la alegría sólo duró un minuto. El Sevilla se repuso y metió dos goles más en sólo cuatro minutos en la noche del póquer de Negredo. El vallecano vivía por entonces su mejor momento, además estaba furioso porque De Bosque lo dejó fuera de la Copa Confederaciones. El Valencia vio ya que todo estaba perdido. Sólo hubo tiempo para el 4-3 final de otro killer, Soldado.

4 - Sevilla FC: Palop; Cicinho (Coke, m. 69), Cala, Fernando Navarro, Alberto Moreno; Medel, Kondogbia; Jesús Navas, Rakitic, Perotti (Stevanovic, m. 62); Negredo (Babá, m. 87).

3 - Valencia CF: Guaita; Joao Pereira, Ricardo Costa, Mathieu, Cissokho; Albelda (Feghouli, m. 46), Dani Parejo; Jonas, Banega (Víctor Ruiz, m. 78), Canales (Jonathan Viera, m. 62); y Soldado.

Goles: 0-1, m. 12: Éver Banega. 1-1, m. 40: Negredo. 2-1, m. 43: Negredo, de penalti. 2-2, m. 56: Soldado. 3-2, m. 57: Negredo. 4-2, m. 61: Negredo. 4-3, m. 88: Soldado.

Árbitro: Carlos Clos Gómez (Comité Aragonés). Expulsó con roja directa al valencianista Jonas (m. 45). Amonestó a los locales Fernando Navarro (m. 41), Cala (m. 75) y Coke (m. 83), y a los visitantes Soldado (m. 35), Ricardo Costa (m. 42), Dani Parejo (m. 44). Joao Pereira (m. 71) y Feghouli (m. 88).

Estadio: Ramón Sánchez Pizjuán, Sevilla, ante casi 35.000 espectadores, con presencia de aficionados valencianistas.