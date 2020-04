"Una persona buena". El mensaje de David Silva a José Vicente Cuxart

David Silva también se ha sumado a las condolencias por el fallecimiento de José Vicente Cuxart, empleado y ex jugador del Valencia CF en la década de los ochenta.



El actual jugador del Manchester City llegó al club de Mestalla en edad cadete y coincidió con Cuxart en la Ciudad Deportiva ya que José Vicente era el encargado de la residencia de los canteranos valencianistas, donde él estuvo durante años.



De ahí que el mensaje del futbolista canario esté repleto de cariño hacia José Vicente Cuxart. Esto ha dicho Silva: "Mi más sentido pésame a familiares y allegados. Una persona buena, humilde y servicial que me ayudó con 14 años cuando me incorporé al Valencia CF. DEP".





Mi más sentido pésame a familiares y allegados. Una persona buena, humilde y servicial que me ayudó con 14 años cuando me incorporé al @valenciacf . DEP ?? pic.twitter.com/VkZKnuoaoM — David Silva (@21LVA) April 10, 2020

