Problemas para el fichaje de Diogo Leite

El Valencia CF puede encontrarse con problemas imprevistos en su intención de fichar al portugués Diogo Leite. Uno de los centrales del Oporto, equipo en el que juega Leite, se ha lesionado y se va a perder lo que queda de liga en Portugal, competición que está previsto se reanude a principios del mes de junio.

Se trata del español Iván Marcano, que en los entrenamientos con club luso se ha roto el ligamento cruzado de la rodilla derecha por lo que estará de baja al menos seis meses. Marcano era pieza fundamental en la zaga del Oporto y titular indiscutible para el técnico Sergio Conceiçao, como prueba que esta temporada, hasta esta lesión, había disputado un total de 37 encuentros.

Esta lesión deja a Conceiçao con solo tres defensas centrales, el exmadridista Pepe, que junto a Marcano formaba la pareja de centrales titulares, Chancel Memba y el portugués Diogo Leite. El interés del Valencia CF en Leite se fundamentaba en varias circunstancias, una la calidad y proyección del jugador a ojos de los técnicos valencianistas, y a ello se sumaban dos situaciones más. La necesidad del Oporto de vender y hacer caja para cuadrar el presupuesto de esta temporada y el hecho de que Leite no era titular. Esto daba opciones al club de Mestalla porque evitaba que el jugador se revalorizara. Ahora puede suceder precisamente eso, que juegue aumente su precio al estar, por así decirlo, en el escaparate.

De momento parece que la pareja de centrales la formarán Mbemba y Pepe, pero es evidente que Leite puede tener ahora más opciones de tener minutos ante cualquier contratiempo, y sobre todo, tiene más fácil ganarse la confianza del entrenador. Precisamente el hecho de no jugar con el Oporto empujaba al joven defensa central a querer cambiar de aires.

En este sentido, el Valencia CF ya intentó el fichaje del futbolista el pasado mercado de invierno pero finalmente no se acometió la operación porque no hubo bajas en la plantilla de Albert Celades. Contrariamente a lo que se ha dicho en algunos medios de Portugal el fichaje de Leite por parte del Valencia CF no está cerrado, si bien es el primero de la lista de centrales jóvenes que maneja el club de Mestalla y el gran favorito. En este sentido el Valencia CF se disponía a abordar la operación pero todo quedó parado con el estadillo de la pandemia del coronavirus.

Ahora el Valencia CF deberá esperar acontecimientos y ver en qué situación queda Digo Leite tras la lesión de Marcano si bien esto hasta puede ser un arma de doble filo en el caso de que aún con solo tres centrales el jugador no tenga oportunidades, algo que empujaría al jugador a hacer más fuerza para salir, pero esta situación parece difícil. Normalmente, jugará más de lo que lo ha hecho hasta ahora aunque solo sea por pura estadística. Chancel Mbemba, el jugador que tiene Leite por delante, es el futbolista que el Valencia CF intentó fichar cuando jugaba en el Anderlecht y Rufete y Ayala estaban al frente de la dirección deportiva del conjunto de Mestalla, en el verano de 2015.

