Guedes borra los fantasmas

Es uno de los futbolistas del Valencia CF que ha de marcar diferencias en estas once jornadas. Ha vuelto del confinamiento fuerte, sorprendiendo incluso a los técnicos porque a lo largo de la temporada nunca había alcanzado su mejor versión debido a las lesiones. Ahora, todo eso forma parte del pasado: "Quiero volver a hacer el mayor número de goles, a dar asistencias y hacer grandes partidos para ayudar al equipo. No ha sido fácil con las dos lesiones que he tenido aquí, pero ya forman parte del pasado y ahora hay que afrontar el presente y el futuro, estoy listo para ayudar lo máximo, entrenando a tope para volver en las mejores condiciones", reconoce Gonçalo Guedes a VCF Media.

El futbolista explica que esta parada obligada le vino bien para dejar atrás todas las molestias que han afectado a su rendimiento y también en el aspecto anímico. Después de una temporada 18/19 en la que tuvo que pasar por el quirófano, en la actual se perdió también cuatro meses de competición por un problema en el pie. Regresó en febrero, un mes antes de la suspensión, pero nunca llegó a ser el mismo. Ahora cree que "el parón para mí fue bueno porque me quedé sin dolor de la lesión que tenía, hice un buen trabajo durante la cuarentena y la verdad es que ahora estoy muy bien y quiero ayudar lo máximo posible al equipo".

"Cambiar toda nuestra normalidad no es fácil para el jugador de fútbol, hasta el lunes entrenábamos con grupos pequeños y era muy complicado para nosotros, ahora que ya estamos todos juntos hay que aprovecharlo e intentar dar lo máximo porque queda ya poco para el primer partido. Echábamos de menos estar juntos, estamos con bromas, pero cuando toca trabajar lo hacemos con mucha seriedad y damos lo máximo", explica.

¿Objetivos? Solo hay uno ahora mismo: "Nos quedan once partidos, vamos a afrontarlos como si fueran finales e intentar dar lo máximo para conseguir acabar en una posición de Champions. Estamos muy bien, toda la gente hizo un trabajo muy serio y bueno, pero sabemos que va a ser difícil por el calor que hace, por ejemplo, aquí en Valencia. Después de estar varios meses de parón sin competir nunca es fácil, sabemos que vamos a tener muchas dificultades, pero tenemos que superarlas".

De cara al estreno en el Derbi destaca que "siempre es importante ganar, nos toca un Derbi y, para nosotros, en términos de confianza es mejor, vamos a intentar hacer un buen resultado, lograr la victoria, que nadie se lesione y todo salga bien. Para la afición será un momento complicado, porque no pueden apoyar al equipo en el estadio, pero vamos a intentar hacerlo lo mejor posible para cuando la gente nos vea por la televisión se sienta orgullosa y vea que lo estamos dando todo por el club, haciendo todo lo posible para lograr el objetivo".