Emery espera a Parejo

El Villarreal CF tiene en sus planes al mediocentro del Valencia CF Francis Coquelin aunque el gran tapado puede ser Dani Parejo. El capitán es uno de los objetivos de Unai Emery para reforzar el centro del campo 'groguet' la próxima temporada 2020/21 y, según ha podido contrastar SUPER con diferentes fuentes, va muy en serio. El club amarillo necesita firmar dos mediocentros de calidad contrastada como mínimo después de las salidas de Santi Cazorla y Bruno Soriano y la posible marcha de Zambo Anguissa, sobre todo si el Fulham asciende a la Premier League. El nuevo técnico del Villarreal conoce a la perfeccion a Dani, al que fichó el Valencia CF siendo todavía muy joven y cuando él era entrenador. El jugador ya sabe del interés del Villarreal y es una opción que no le desagrada, teniendo en cuenta que la decisión de la propiedad de prescindir de él es firme y va más allá de la opinión de Javi Gracia.

El Villarreal está dispuesto a esperar a Parejo, porque su salida del Valencia CF puede ser complicada. El club amarillo a día de hoy no tiene ninguna prisa en abordar su contratación, sabe que es el club de Mestalla el que va a tener más urgencia por sacarlo. Unai sabe perfectamente que Parejo no entra en los planes del Valencia la próxima temporada y que, llegados a este punto, el club estará obligado a ceder para venderlo este verano como hizo en su día con otros jugadores importantes de la plantilla, como sucedió con Diego Alves o Enzo Pérez en la última gran renovación de la plantilla. La estrategia inicial del Villarreal será de desgaste. La intención de los dirigentes amarillos será dejar que madure la situación para el que ha telegrafiado su decisión de prescindir en esta nueva etapa de su capitán para emprender un nuevo proyecto con otros referentes del vestuario. Por eso, el tiempo juega a favor del Villarreal y de cualquier club que esté interesado.

La idea inicial de Dani fue hacer borrón y cuenta nueva, engancharse al nuevo proyecto y retirarse en el Valencia CF como así manifestó públicamente. No cerraba las puertas a seguir. Sin embargo, con el paso de los días se ha dado cuenta de que la decisión de la propiedad es definitiva y que su futuro deportivo, muy a su pesar, no pasa por Mestalla. Su nombre está en la lista de jugadores transferibles a diferencia de los últimos años. El problema es que la venta de Parejo no es fácil y menos en medio de un mercado tan especial como este azotado por la crisis del coronavirus. El Valencia tendrá que responder a las expectativas personales del jugador y ahora mismo la voluntad del Parejo es quedarse en LaLiga. Dani no contempla una aventura en el fútbol internacional y es en medio de este escenario donde la opción del Villarreal coge fuerza. Por proximidad -le permitiría seguir haciendo vida con su familia en València-, por la garantía de jugar competición europea y el aval de un entrenador, Unai Emery, que lo conoce a la perfección. Al Villarreal le cuadra Parejo y viceversa.