Etienne Capoué es el recambio a Yangel Herrera

Reunión entre el entrenador y el presidente del Valencia CF en la ciudad deportiva. Este jueves a primera hora de la mañana, antes de la sesión de entrenamiento, Javi Gracia y Anil Murthy estuvieron cara a cara con muchos frentes sobre la mesa.

El primero por urgente es el del asunto de los pagarés y las fichas impagadas de los futbolistas. El entrenador ha apremiado al club para que encuentre una solución al problema, que no es cualquier problema. El Valencia CF adeuda a los jugadores la segunda parte de la ficha, la que debió pagar en junio, y les ofreció cobrar con unos pagarés. Los jugadores en bloque han pedido que el club garantice de manera total y absoluta el cobro a los jugadores ya que en caso de que el Valencia CF no hiciese frente al pago de la cantidad el banco se lo reclamaría a los propios futbolistas. Salvo cambio de última hora, la intención del Valencia CF era que el propio club fuese el avalista de los pagarés y la propuesta estará sobre la mesa de la plantilla en breve.

El otro tema que abordaron el presidente y el entrenador fue el de la planificación deportiva. El foco está puesto en las salidas. Al respecto, tal y como informó este periódico el pasado 14 de agosto, los dos jugadores que están ahora mismo en el mercado son el delantero Rodrigo y el portero Cillessen. Por el holandés no hay oferta firme, hay interés del Ajax, y se le busca una salida por una cuestión meramente económica, tiene una ficha muy alta ya que llegó la temporada pasada procedente del FC Barcelona, y además su traspasó fue de 35 millones de euros por lo que es el jugador de más alta amortización en la plantilla. Esta circunstancia teniendo en cuenta que el Valencia CF está obligado por el control financiero de la LFP a bajar el coste de plantilla de 155 a 90 aproximadamente por el terrible descenso de los ingresos porque el equipo no está en Champions y por la crisis del coronavirus, convierte al holandés en el jugador más caro de la plantilla y con diferencia.

En cuanto a Rodrigo, la situación es similar, su amortización no es tan exagerada como la de Cillessen, pero el detonante de que esté en el mercado es la también cuestión económica, algoque ahora mismo es prioritario en el Valencia CF. La misma situación que con Dani Parejo y Francis Coquelin, se busca cuadrar el balance para no generar más deuda, aunque sea a costa de regalar futbolistas. Y todo por una cuestión muy evidente: el Valencia CF tiene una plantilla que no puede pagar, y no la puede pagar por errores propios como no estar en Champions, y por el impacto del coronavirus en la economía global.

Hasta que no haya salidas el Valencia CF no se plantea llegadas. O lo que es lo mismo, hasta que no salga Cillessen no se fichará a ningún portero y está por ver si habrá recambio para Rodrigo en el caso de que sea traspasado aunque, todo hay que decirlo, el club de Mestalla ya tiene puesto en letras mayúsculas el nombre de un delantero. Pero pasa que la prioridad en estos momentos es fichar un defensa central y un centrocampista, un pivote. Para el jugador de medio campo hasta hace nada el gran favorito era el venezolano Yangel Herrera pero en su contra tiene que no ocupa plaza de extranjero y los clubes españoles solo pueden tener tres por plantilla: el Valencia CF tiene a Kang In, a Gabriel Paulista y a Maxi Gómez. Está en trámite que Paulista logre la nacionalidad española, algo que liberaría una plaza, pero no ha habido ningún avance significativo en este sentido, y ante la incertidumbre de la situación, el Valencia CF ya maneja otro nombre.

En este sentido, según ha podido saber SUPER, el centrocampista que tiene el club de Mestalla en cartera, y con el que ya se está trabajando ante la imposibilidad de avanzar más en la operación Yangel Herrera, es Étienne Capoue, futbolista del Watford. Javi Gracia siempre se ha llevado a sus equipos futbolistas que conoce y a Capoué lo conoce perfectamente porque lo ha tenido en el conjunto inglés. Es más, con Javi Gracia se vio la mejor versión de este futbolista francés internacional con las categorías inferiores de la selección gala y también con la absoluta. Como anécdota, Capoué es natural de Guadalupe, igual que Jocelyn Angloma, todo un referente para los valencianistas.

Tiene 32 años y es un jugador ya maduro que con Javi Gracia dio su mejor versión como futbolista, de hecho, era el jugador símbolo y bandera de aquel Watford que hizo historia al meterse en una final de la FA CUP. Dio al salto a la primera división francesa en el Toulouse y de ahí lo fichó el Tottenham donde no dio buen rendimiento. Es el biotipo de pivote defensivo francés, muy poderoso físicamente aunque no es un medio centro posicional, de hecho, se parece más a Coquelin que a Kondogbia, si bien es más poderoso que Coquelin en el juego aéreo.

También te puede interesar:

El Fenerbahce quiere fichar a Gameiro.

El mercado de Cillessen.

Fichajes: Estas son las prioridades del Valencia CF.