Los deseos de Hugo Guillamón con la Rojita

Hugo Guillamón está a punto de dar el penúltimo paso en la carrera internacional con la que sueña cualquier futbolista. Este lunes, el internacional español desde edad sub-16, ha estrenado concentración con la Rojita sub-21 y el jueves aspira a debutar en el partido frente a Macedonia del Norte, clasificatorio para el Europeo 2021 de la categoría, que se disputará en Hungría y Eslovenia.

Durante este largo camino, los éxitos han acompañado a Guillamón. Ahí están el Europeo sub-17, los Juegos Mediterráneos sub-18 o el Europeo sub-19, además de ser subcampeón del Mundial sub-17. «Poder haber llegado a tantas finales y ganar bastantes es algo que no voy a olvidar nunca», ha dicho el central criado en la Academia en los micrófonos de 'VCF Media'. «Ahora es un paso más, es muy difícil llegar ahí, es fútbol profesional, ya no son categorías inferiores y estoy muy contento de poder entrar en una lista y espero que sea la primera de muchas. He tenido la suerte de haber disfrutado de muchos partidos con la selección, ahora con la sub-21 espero que vaya igual de bien que con las inferiores», añade.

Los internacionales dirigidos por Luis de la Fuente empezaron en la tarde del lunes a preparar el duelo contra los macedonios. Antes de la sesión de trabajo, los futbolistas y el resto de staff, todos los que se desplazarán a Skopje, pasaron un nuevo test de Covid-19 dentro del protocolo de medidas sanitarias. El equipo viajará el miércoles por la mañana. España es líder del grupo 6 con cuatro triunfos y un empate.