La pelea de Hugo Guillamón

Hugo Guillamón va a hacer lo imposible por jugar la próxima temporada en el Valencia CF. El joven central ha regresado a València este viernes a mediodía después de su imperial debut en la Selección Española Sub-21 y se ha puesto a disposición de Javi Gracia para competir 48 horas después de su estreno oficial en Macedonia. Su intención es tener minutos en el último amistoso de la pretemporada contra el Cartagena que se disputa este sábado en la ciudad deportiva de Paterna. Hambre no le falta. Implicación y ganas de triunfar en el equipo de su vida tampoco.

El futbolista -suplente contra el Villarreal por detrás de Eliaquin Mangala- quiere seguir ganándose la confianza del entrenador y hacerse un hueco entre los cuatro centrales de la plantilla. El club todavía no le ha comunicado de manera definitiva si se queda. La posibilidad de salir en calidad de cedido no está descartada y por eso Hugo está dispuesto a aprovechar cualquier oportunidad para demostrar que está capacitado para ser uno de los cuatro centrales del Valencia esta temporada. Es su objetivo y su ilusión. Ya habrá tiempo para descansar. De momento su respuesta no puede ser mejor este verano. Cuajó una buena actuación contra el Levante, debutó con exhibición en la Sub-21 española y quiere repetir contra el Cartagena... si le dejan.