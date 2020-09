Munuera vuelve a Mestalla en plena guerra del VAR

En medio de la batalla entre la RFEF y el Valencia CF por el VAR y sus polémicas decisiones en el pasado encuentro en Vigo, el Comité Técnico de Árbitros designó a José Luís Munuera Montero como trencilla para el choque en Mestalla que recibe la visita del Huesca. En un principio y para los más despistados, el nombre quizás no llama la atención pero si se hace memoria, los apellidos Munuera Montero fueron la temporada pasada motivo de escándalo para el club y la afición. Y es que el colegiado jienense fue el encargado de impartir justicia en el encuentro en feudo valencianista entre el Valencia y Getafe, correspondiente a la jornada 7, que terminó con un empate a tres pero que pudo decantarse a favor de los blanquinegros si Munuera hubiera señalado una pena máxima cometida por Cucurella en los minutos finales, en la que el futbolista azulón sacó con la mano un remate de Rodrigo Moreno sobre la misma línea de gol. Este fue el primer gran error del VAR en contra del Valencia, que no corrigió inexplicablemente la decisión tomada en ese momento por el árbitro y que se apreció claramente la infracción cometida en las imágenes de televisión. A partir de ese momento, son varios lo errores de un sistema, que fue implantado para evitar este tipo de situación, y que no ha cumplido en algunas ocasiones su función privando al club de conseguir algún punto que otro más.

Pues bien, con este fallo, Munuera Montero no volvió a arbitrar al Valencia en ninguna de las 31 jornadas restantes de la temporada 2019/20 y las dos primeras de la presente, pero, por cosas del destino, el colegiado volverá a cruzarse en el camino de los blanquinegros justamente un año después de aquel 25 de septiembre de 2019, día en que el VAR indignó por primera vez a todo el valencianismo y para más inri, en el mismo escenario del 'crimen'.



Un 50 % de victorias

Los números del Valencia en los partidos con la presencia de Munuera Montero en el terreno de juego no son todo lo positivos que se puede imaginar. De los seis encuentros que el jienense medió en partidos del Valencia, solo tres acabaron con victoria. Y de sus cuatro visitas a Mestalla, el Valencia consiguió sacar los tres puntos en dos ocasiones, frente al Deportivo Alavés y el Celta de Vigo, el empate nombrado ante el Getafe, y una estrepitosa derrota por 0-4 ante el Eibar en la temporada 2016/17, donde Carlos Soler se marcho al vestuario antes de tiempo al ser expulsado. Los precedentes no auguran nada bueno y más con el frente abierto entre la RFEF. Un error más en el arbitraje puede condenar del todo la relación entre el máximo organismo del fútbol español y el Valencia, que ya de por sí es nula, y la presencia de Munuera Montero justamente un año después del desacierto en el partido de Getafe, ponen la actuación del trencilla bajo la lupa del valencianismo.