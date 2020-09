Wass, la realidad entre promesas

El equipo necesita refuerzos, también tiempo. Este Valencia puede ganar ante el Levante, pero sufrir ante el Huesca. La estabilidad depende de un proceso que acaba de empezar en versión equipo y en clave individual. Javi Gracia y la plantilla están obligados a ofrecer unos mínimos en competición que ahora mismo son difíciles de asegurar. Faltan garantías y certezas, más allá de las buenas promesas. «El equipo puede hacer muchas cosas mejor de lo que las hacemos», aseguró Daniel Wass en el postpartido del sábado. Hay margen de mejora, toca seguir trabajando y ser conscientes todos de la nueva realidad. El danés (31 años) está a dos partidos de alcanzar los 100 con el Valencia CF. La cifra le convierte en una excepción en el vestuario. Es internacional, ha jugado al máximo nivel en Francia y llego a los 136 partidos con el Celta. Por eso, tiene valor doble o triple en esta plantilla.

Wass no ha sido una roca en este inicio de campaña, pero siempre encuentra la manera de sumar. Ante el Huesca, apareció al rescate con un disparo envenenado a balón parado. Primer gol de la temporada, primero de falta en el Valencia, segundo al Huesca. Ante el Celta ya dejó una asistencia. Números, de nuevo. Jugadores como Wass ayudan a sostener a los jóvenes; a apuestas como Thierry Rendall. En el once ante el Huesca había dos futbolistas formando en el once titular del Valencia por primera vez: Racic (22 años, dos partidos) y Jason. El gallego es un tipo maduro (26 años) y lo ha peleado en todas las categorías, pero también era su segundo partido. Yunus Musah no ha cumplido la mayoría de edad; tres partidos con el primer equipo. Hugo Guillamón, que debutaba esta temporada, sumó siete. Esquerdo lleva tres y Kang In está en 38. Tiene sólo 19 años. No hay que olvidarlo. Gayà, Diakhaby, Manu Vallejo, Maxi o Guedes están por debajo de 25 años, cada uno en un punto de maduración... pero casi todos por cuajar. Entre lesiones y no fichajes, el banquillo lo completaban Rubén Sobrino, Toni Lato, Thierry, Gameiro y otros cinco futbolistas que están por estrenarse en el primer equipo: Koba, Guillem Molina, Centelles, Álex Blanco y Rivero. Se les puede exigir, hasta un límite. Lo dijo Wass: ganar a la Real no es imposible, pero sí difícil.

