Ojo a lo que dice Gracia: "No hay comunicación respecto a los fichajes"

El entrenador del Valencia CF, Javi Gracia, reconoce que no existe en estos momentos comunicación con Meriton en cuanto a la política de fichajes a solo tres días de que se cierre el mercado. El técnico valora a los jugadores que tiene en plantilla y confía tanto en seguir por la senda del triunfo frente al Betis como en la llegada de algún refuerzo de última hora.

Esta es la segunda mitad de la rueda de prensa de Javi Gracia antes del duelo de este sábado (21:00 horas ante el Betis):

-Albert Celades ha hecho unas declaraciones en las que explica cómo se resignó a que no llegase un recambio de Garay. ¿Usted está ahora mismo en ese punto de resignación?-

No voy a valorar las declaraciones de un exentrenador. Yo soy el actual entrenador y estoy en la fase de trabajar por y para el club. Esa fase de conseguir los puntos que hay en juego y llevar al club a los mejores objetivos que se pueda con tal de que los aficionados se sientan orgullosos de cómo responde su equipo

-En València, a veces, suele decirse que el equipo tira de los peores momentos institucionales. ¿Cree que se puede estar en una situación así?

No sabía que se decía en València. Es algo recurrente. Hay situaciones en los clubes que los resultados del equipo van marcando el sentimiento por el que el club está pasando, lo veo lógico, es algo que pasa. Tampoco sé en qué medida pueda estar pasando aquí, lo que puedo decir es que los jugadores están teniendo un comportamiento ejemplar a todos los niveles: juego, trabajo y con su comportamiento en estos momentos delicados por la Covid-19. Dentro y fuera de su día a día están haciendo un esfuerzo excepcional por el que no tenemos ningún problema en el día a día con ello, gracias también al excelente protocolo de médicos, de higiene, limpieza, etc. que se hace día a día para que tengamos todas las condiciones. Este es un club vivo de gente trabajadora

-¿Cuál es el estilo de club que a usted más le agrada en cuanto a la participación del técnico en los fichajes o no?

Al final, es difícil de decir porque no soy un entrenador, soy el entrenador del Valencia, y al decirlo el entrenador del Valencia adquiere una trascendencia. Mi opinión es que para aprovechar al máximo, en cualquier tipo de decisión, los recursos que tengas es buena sintonía y comunicación constante para tomar una decisión en común. Estar de acuerdo e hilar fino.

-¿Está siendo el Valencia un mal estudiante en el mercado de fichajes?

Estoy de acuerdo en que hay que estudiar no el último día para aprobar; hay que estudiar para aprender, y aprobar es una buena consecuencia. Pero se estudia para aprender, confío en que todo el trabajo que se ha hecho sirva para que, aunque sea en el último día, saquemos buena nota con un buen jugador. Luego ya hablaremos de lo demás, de si en determinadas circunstancias merece o no la pena tomar una decisión de mercado. Ahora prefiero seguir siendo optimista y confiar

-Étienne Capoue.

No sé nada más, no tengo noticia al respecto

-No ya lo que Javi Gracia considere, ¿desde el club cuál es el objetivo que se le ha trasladado en estas delicadas condiciones económicas?

Personalmente, entiendo que todos los objetivos tienen que ir acordes a las posibilidades. En estos momentos, lo primero que habrá que saber es qué plantilla tenemos, qué tipo de jugadores tenemos, para establecer qué objetivos se pueden conseguir. Los objetivos tienen que ser elevados, ambiciosos, muchas veces es peor conseguir algo que has puesto muy bajo. Yo prefiero ser ambicioso. Ya sabéis que digo de tratar de ser el mejor, ganar todos los partidos. No por ello, luego la valoración tendrá que ser que se ha fracasado si no se logra. Prefiero aspirar a lo máximo, tengo ambición, dentro de las posibilidades que la plantilla tenga

-Ha hablado de lo idóneo de tener una sintonía y comunicación con el club. ¿A día de hoy, la tienen?

No hay comunicación respecto a jugadores, ahora mismo no hay esa comunicación.

-¿Qué sabe sobre la posibilidad de Diogo Leite?

Desconozco si ese jugador es un jugador que está en la lista, y si va a venir aquí o ya lo tienen hecho

-Polivalencia de Daniel Wass

Wass tiene muchas virtudes y una es esa polivalencia de jugar en varias posiciones, como ha hecho ya en el poco tiempo que estamos juntos. En todas ha actuado ofreciendo muy buen rendimiento. Es un rendimiento que trataremos de aprovechar

-¿Podría ver en otra demarcación a Thierry Correia?

A Thierry lo veo de lateral, en su posición. Ofreció un buen partido contra la Real Sociedad, así que lo veo como una opción a competir por esa posición. No sé los jugadores que tendremos en esa posición al acabar el mercado, pero él va a ser una de las opciones. Desde mi posición estoy dispuesto a seguir ayudándole a trabajar y a mejorar

-¿Está más temeroso con alguna nueva salida, o más esperanzado en que se haga algún fichaje?

Temeroso no estoy. Estoy ilusionado con que en este tiempo vengan jugadores a reforzar y nos mejoren como plantilla, esa es mi esperanza. En estos momentos no siento otra cosa que no sea esa ilusión, sigo confiando en que vengan, aunque quede poco tiempo

-El Betis de Pellegrini y su forma de atacar

Los equipos de Manuel suelen tender a jugar en banda por dentro, no con extremos muy puros. Pero el Betis tiene alternativas como Joaquín, que da profundidad o amplitud. Canales y Juanmi son opciones diferentes, ya que juegan a pierna cambiada hacia dentro. Esta temporada Fekir parece más como segunda punta que en la banda, también está Tello€ Por las diferentes características de sus jugadores cuentan con variantes. Tendremos que estar equilibrados para defender y poder encontrar espacios, que se van a dar, para atacar. Respecto a las posiciones, no quiero dar pistas. Wass viene de hacerlo bien tanto en el medio como en el lateral. El 4-3-3 tiene alguna connotación distinta al 4-4-2, pero son las características de los futbolistas elegidos los que dan matices para hacer los sistemas más o menos defensivos u ofensivos.

-¿Cómo valora la aportación de los jóvenes Yunus Musah y Álex Blanco en los costados en la victoria de San Sebastián? ¿Los ve en esta plantilla?

Claro, los veo porque están conmigo y todos los que tengo los veo así. Ellos son jóvenes y eso no es inconveniente para que estén en la plantilla, son jóvenes y demuestran su capacidad y ayudan en cada oportunidad que tienen ofreciendo un gran rendimiento. Por eso nuestra media de edad fue la más baja, y por eso somos un equipo de alineaciones muy jóvenes. En concreto, yo quedé muy contento con las dos bandas. Con los dos por su gran partido ante la Real por aportación defensiva y ofensiva. Dieron trabajo, algo de desborde, salida por fuera. Estuvieron bien, además si te ciñes a las estadísticas, obtuvieron datos muy destacables en cuanto a distancias recorridas, metros a alta intensidad€ si los repasamos veríamos que ofrecieron un gran nivel.