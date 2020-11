¿Vende Peter Lim el Valencia CF? Lo que dice Anil Murthy

¿Va a vender Peter Lim el Valencia CF? ¿Por qué no ha reforzado el equipo este verano? ¿Qué suponen realmente para el club los efectos de la pandemia? ¿Qué opina de los aficionados y accionistas que se unen para intentar que Meriton se vaya? A todas estas preguntas responde el presidente Anil Murthy en una entrevista exclusiva que publica el medio digital offthepitch.com, especializado en noticias de fútbol y negocios, en la que expone las líneas de actuación del club para superar el impacto del Covid, que se basan en la contención del gasto y la apuesta por la Academia. Asegura el presidente que vender jugadores y rebajar el coste de la plantilla era la única solución y que incluso "quería vender más, pero el mercado de fichajes estaba al 20 por ciento de su volumen usual".

Murthy, para empezar, asegura que "no hay absolutamente ninguna verdad" en los rumores sobre la posible venta del club. "Si hubiera querido vender no habría puesto más dinero en el club para saldar sus deudas. Si miras las empresas de Peter, no vende. Para él, el fútbol y la gestión de este club es un desafío que le gusta. Quiere que el club le vaya bien".



Respecto a las críticas y plataformas que aglutinan cada vez más valencianistas descontentos con la gestión de Meriton, habla de un "pequeño grupo" que ha recurrido al "acoso" y las "mentiras" después de perder influencia en el club: "Este pequeño grupo se está enojando aún más porque cuanto más lo intentan, más ven que no pueden tomar decisiones por el club. ¿Representan a los aficionados? Bueno, representan a algunas personas. Las mismas personas que han perdido el control, incluidos los violentos. Están haciendo todo lo posible por volver al pasado. El pasado se fue. Lo que estamos haciendo puede que no sea del todo correcto. Quiero decir, si fuéramos tan buenos, estaríamos ganando LaLiga todos los años y la Champions y todo lo demás. Por supuesto, cometemos errores. Pero, ¿te imaginas invertir 220 o 250 millones de euros como ha hecho Lim y que alguien tome las decisiones por ti?", explica.



La crisis

Anil Murthy asegura que el fútbol se ha visto muy condicionado por la crisis del Covid, sobre todo por la suspensión de la competición y la ausencia de aficionados en los estadios. En este sentido, para el Valencia CF supuso un golpe partida doble por la ausencia en la Champions, tras una temporada en la que el club iba a establecer un récord de ingresos por su participación enesta competición "Cuando detienes LaLiga, tu ciclo se ve totalmente afectado porque tus pagos a otros se basan en lo que ingresas, pero cuando no juegas la televisión no paga. Dejamos de jugar durante casi dos meses y medio y eso empujó todo el ciclo financiero". Peter Lim, de hecho, prestó 16,5 millones más para pagar la hipoteca de Bankia porque "es extremadamente importante para el club mantener sus calendarios de pago de deudas".



Explica que "hay dos formas de manejar esto. Por supuesto, puedes ir y pedir prestado, como han hecho tantos clubes, y patear la pelota hacia delante. Deja que sea problema de otra persona y tal vez Anil Murthy no sea presidente algún día y luego les diré 'hey, buena suerte chicos, ese es su problema en el futuro'. Decidimos adoptar el enfoque sensato. La mejor manera de lidiar con esto es vender. Vender jugadores, reducir el costo del equipo, administrar el flujo de efectivo, usar este efectivo para hacer pagos a las personas a quienes debemos. Están los sueldos de los jugadores, los sueldos del personal, los pagos a Bankia, los pagos a los proveedores de servicios, y estamos cumpliendo con todos estos pagos porque hemos vendido jugadores. Quería vender más. Pero el mercado de fichajes estaba al 20 por ciento".

El presidente ha afirmado que entiende la frustración de los aficionados y del entrenador, Javi Gracia, por no fortalecer el equipo, pero considera que era necesario, tal como asegura en esta entrevista: "Esta temporada hemos tomado grandes decisiones. El mayor riesgo hoy es si LaLiga se detiene. Si lo hace, creo que hoy estaremos en una posición mucho mejor para afrontarlo. Te garantizo que hay muchos clubes que no están en un posición buena para afrontar otra ruptura en LaLiga", asegura. Y la crisis no ha pasado ni mucho menos: "para nosotros, y creo que para la mayoría de los clubes de fútbol, el impacto va a influir esta temporada y la próxima. Mínimo. ¿Por qué? Porque el mercado estuvo muy deprimido este año y no se recuperará el próximo verano. El Covid va a cambiar, y debería cambiar, la forma en que funciona la industria del fútbol".



La Academia

Además de vender, el modelo pasa por incorporar futbolistas de la cantera, una manera de ser autosuficiente y no recurrir al mercado: "Veo una oportunidad en esto porque durante mucho tiempo hemos estado diciendo que queremos que nuestra Academia sea el futuro de este club. Lo que hemos hecho es dar entrada a jugadores jóvenes. Cuando los jóvenes elijan entre academias, van a decir 'si voy al Valencia, tengo la posibilidad de jugar en el primer equipo'. En verano, personalmente fui y elegí a ocho jugadores y dije 'estos muchachos van a la pretemporada'. A veces hay algo de tensión con el entrenador porque eso está enviando una señal de que no voy a fichar jugadores, pero creo que este club es más grande que cualquier entrenador, más grande que cualquier jugador, más grande que yo. El proyecto es importante y Peter tiene muy claro que la Academia debe funcionar. Solo buscamos calidad. No voy a poner a un joven de la Academia en el primer equipo si no tiene calidad, claro que no. Hay que crear talento, calidad", dice.

Y, por último, deja un mensaje de refuerzo al vestuario actual y de crítica a futbolistas que han salido: "es necesario tener una mezcla de jugadores jóvenes y experimentados para guiar a los jóvenes. Lo que tenemos hoy en el primer equipo es un buen equilibrio y los mayores son buenas personas. La toxicidad que puede haber estado a veces en el Valencia CF se ha ido".