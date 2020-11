Mensaje directo de Javi Gracia a Gonçalo Guedes

La situación de Gonçalo Guedes en el Valencia CF ha llegado a un punto entre preocupante y... muy preocupante. El atacante, que dentro de unos días cumplirá 24 años, estaba llamado a ser el estandarte de una plantilla joven, a la que en verano no se unieron refuerzos para compensar ausencias de suma importancia en el once titular. Sin embargo, lejos de lo esperado, la fría realidad evidencia la pérdida de estatus del portugués. Apenas ha jugado la mitad de los minutos. Ninguno en los partidos de la reacción: Getafe y Real Madrid. Javi Gracia, lógicamente, espera más de Guedes, la contratación más cara –40 millones de euros– en los 101 años de historia del club.

Las estadísticas de Guedes resultan escalofriantes. Un jugador de su calidad solo ha participado en este regenerado Valencia el 51 % de los minutos. Además, coincidencia o no, el '7' se quedó en el banquillo en los mejores partidos del equipo en la presente temporada: Contra la Real Sociedad en Anoeta (0-1), además de los citados frente a Getafe (2-2) y Real Madrid (4-1). Tres partidos en los que el canterano Álex Blanco, Cheryshev, Toni Lato, Kang In, Gameiro y Manu Vallejo ocuparon las dos posiciones en las que Gracia tiene en mente al mejor Guedes: Extremo izquierdo o segundo punta.

A día de hoy, el goleador en la final de la Nations League 2019 con Portugal se ha convertido en una alternativa más para el ataque del Valencia. El '7' tiene mucho que demostrar. Preguntado por el estado de ánimo del ex de Benfica y PSG, Javi Gracia responde que «no está de modo distinto a como están otros compañeros que han participado menos en los últimos compromisos». «Todos esperan la recompensa de los minutos, y Gonçalo no es diferente. La importancia de cada jugador viene marcada por sus hechos, por cómo entrena y por cómo juega los minutos que tiene», dice enviando un mensaje al luso, aunque sigue suavizándolo: «En eso estoy contento con Gonçalo. Y, como con todos, estoy esperando más sabiendo de su capacidad. Porque él tiene una capacidad muy grande para ayudar, y creo que lo va a hacer a lo largo de la temporada. Son momentos, estamos esperando la mejora de todos. No creo que las cosas no vayan a salir bien», completa Gracia.

Este domingo, tras haber trabajado íntegramente con el equipo en Paterna durante dos semanas, aumentan las opciones de que Guedes regrese al once. Mientras en la delantera Maxi cederá un sitio, para la izquierda Cheryshev puja con solo un par de entrenamientos con el grupo después de haber estado con la selección rusa. Eso sí, entre los aspirantes a cubrir la primera de esas vacantes hay muchos nombres, entre ellos, Manu Vallejo. Gracia habló muy bien del gaditano, pese a desaparecer del césped en las últimas citas. «Es difícil de explicar, igual de entender. Cada día que pasa confió más en él porque tiene un compromiso máximo y cada minuto lo juega con una intensidad plena. Mi confianza en Manu es máxima, pero tengo que elegir. En este caso, si se dan algunas ausencias, se abrirían más opciones para él, al igual que para otros compañeros: Gameiro, Kang In, Gonçalo, Rubén... es donde más jugadores tenemos. Estoy seguro de que él, con su compromiso, va a aportar muchas cosas buenas al equipo».

Por otro lado, el entrenador del Valencia se resistió a descartar a Maxi Gómez, aunque parece difícil que viaje o, si lo hace, que pueda salir en el once tras no poder entrenarse con el grupo al sentir molestias en la rodilla cuando contacta el balón. Gracia no quiso entrar en valorar las palabras con las que Anil Murthy se ponía la medalla por la presencia de canteranos. «No sé... No quiero comentar cada declaración. Mi responsabilidad es la de trabajar con el equipo y sacar el máximo de ellos. Esta semana hemos trabajado con más canteranos que nunca. Estoy contento de ver gente joven y con la ilusión de ser grandes profesionales», añadió. Posteriormente, reiteró que no le «ayuda» entrar a analizar declaraciones. «Para mí, lo importante era hacer el esfuerzo de que tengamos las mayores garantías como equipo, el mayor número de posibilidades de hacer las cosas bien y de que nuestra afición disfrute. Sin embargo, cuando acaba un plazo (de mercado) no hay nada más».

En cuanto a lo futbolístico, el míster navarro admite que «sin mantener la intensidad alta va a ser imposible ganar en Mendizorroza». Además, Gracia asume que su equipo deberá ser más protagonista con la pelota y ajustar matices en ataque para romper la solidez del Deportivo Alavés.