Este es el comunicado de la plataforma De Torino a Mestalla:

La plataforma 'De Torino a Mestalla' que agrupa a diversas corrientes en contra de la gestión del Valencia CF por parte de la empresa Meriton, propiedad del máximo accionista del club, Peter Lim, anunció este martes que instará a la "puesta en marcha de procedimientos legales" y administrativos para obligarle a cumplir los compromisos que adquirió cuando compró la mayoría accionarial "y cuyo incumplimiento es manifiesto".



Así lo dio a conocer en un comunicado suscrito por los colectivos Agrupació de Penyes Valencianistes, Curva Nord, Espíritu del 86, Tertulia Torino, Libertad VCF, Viachers, Penya Valencianista per la Solidaritat y Últimes Vesprades a Mestalla.



La plataforma, constituida "con la determinación última e irrenunciable de acometer la devolución del Valencia CF.a la sociedad valenciana", recuerda que solicitó el día 9 de este mes una reunión con el presidente del club, Anil Murthy.



Su intención era comunicar esta decisión y plantearle "una propuesta firme" de adquisición de las acciones para "ponerlas a disposición de quienes desearan adquirirlas".



"Hasta el momento, no sólo no ha habido respuesta a esa petición, sino que se ha menospreciado a los que formamos parte de esta iniciativa con descalificaciones e injurias, y una absoluta falta de apego y educación hacia la trayectoria valencianista de las entidades que formamos parte de esta iniciativa y al valencianismo en general", lamenta la plataforma en el comunicado.



Además de esas iniciativas legales y administrativas, el grupo pedirá a las administraciones correspondientes que "presten testimonio en dichos procedimientos quienes acordaron la venta del paquete accionarial y su decisión de adjudicar a Meriton el referido paquete, fiados en la bondad de los compromisos contraídos por Meriton y posponiendo, por ello, las ofertas realizadas por otros grupos".



La plataforma asegura que supera ya "holgadamente" el uno por ciento de las acciones del capital social del club y que va "a continuar ampliando ese proceso de adhesión", pero anuncia que no acudirá a la junta de accionistas del 11 de diciembre dado que "es irrelevante de cara a la consecución del objetivo irrenunciable de democratización" por el que trabajan..



"Esta Junta General no es más que un falso simulacro que encubre la auténtica realidad: el incumplimiento generalizado de los compromisos que motivaron que la Fundación del Valencia C.F. adjudicara a Meriton el paquete accionarial", denuncia.



El grupo explica que no quiere que se interprete su presencia "como una aceptación de las reglas de un juego viciado de origen, y una legitimación de las decisiones que puedan adoptarse, diseñadas en interés de Meriton, y que ponen en grave riesgo el futuro de la entidad".



La plataforma critica también "la opacidad" de Meriton y su "actitud intolerable con los medios de comunicación", reclama la "ayuda y confianza" de todo el valencianismo e insiste en que sólo son "un instrumento" para que el club vuelva a ser "patrimonio común" de sus seguidores algo que cree que sucederá "en breve".



Este es el comunicado de la plataforma De Torino a Mestalla:

CRIDA AL VALENCIANISME DE LA PLATAFORMA DE TORINO A MESTALLA

1.- Como es conocido, en las últimas semanas, y ante la grave crisis económica e institucional del Valencia C.F., diversas entidades valencianistas, cada cual con su trayectoria e ideas, pero todas con la misma preocupación, acordamos iniciar un proceso urgente de trabajo en común con la determinación última e irrenunciable de acometer la devolución del Valencia C.F. a la sociedad valenciana, con el mismo impulso que dio lugar a su fundación, hace 101 años.

2.- Ese proceso conllevaba la necesidad de trasladar al actual accionista mayoritario la preocupación por el futuro de la entidad, manifestando nuestro deseo de adoptar las medidas necesarias para que el accionariado de la entidad volviera a estar repartido entre los valencianistas.

3.- A tal efecto, el pasado 9 de noviembre solicitamos una entrevista al Presidente del Valencia C.F., con el fin de hacerle llegar esa preocupación, nuestra intención de recuperar la idea originaria del club, y una propuesta firme de adquisición de las acciones de que es titular la empresa actualmente accionista mayoritaria, con el fin de ponerlas a disposición de quienes desearan adquirirlas.

4.- Hasta el momento, no solo no ha habido respuesta a esa petición, sino que se ha menospreciado a los que formamos parte de esta iniciativa con descalificaciones e injurias, y una absoluta falta de apego y educación hacia la trayectoria valencianista de las entidades que formamos parte de esta iniciativa y al valencianismo en general.

5.- Por ello, en la reunión que hemos celebrado hoy día 23 de noviembre, hemos adoptado, por unanimidad, los siguientes acuerdos:

Primero.- Instar la puesta en marcha de los procedimientos legales e instar los procedimientos administrativos, que obliguen a Meriton como máximo accionista de VCF y único responsable de su Administración, a cumplir de forma inmediata, con los compromisos que aprobó en su acuerdo de venta de acciones de la SAD VCF en Junio de 2014 la Fundación del Valencia C.F., y cuyo incumplimiento es manifiesto.

Segundo.- Incoados tales procesos y procedimientos, se instará de los órganos competentes de la Administración en respeto a la legalidad y en la aplicación de la normativa vigente, solicitando que presten testimonio en dichos procedimientos quienes acordaron la venta del paquete accionarial y su decisión de adjudicar a Meriton el referido paquete, fiados en la bondad de los compromisos contraídos por Meriton y posponiendo, por ello, las ofertas realizadas por otros grupos.

Tercero.- De Torino a Mestalla agradece el apoyo de cuantas instituciones y particulares se han puesto a disposición de esta iniciativa y de cuantos la componen, manifestando su deseo de delegar las acciones de que son titulares para emplearlas a los efectos más útiles para conseguir el objeto final. Estas acciones, en estos momentos, superan holgadamente el 1 por 100 del capital social, y vamos a continuar ampliando ese proceso de adhesión.

Cuarto.- Examinadas las circunstancias concurrentes, y de forma especial las reacciones a la solicitud de entrevista con el Presidente del Valencia C.F., entendemos que la presencia e intervención en la Junta General del próximo 11 de diciembre de 2020 es irrelevante de cara a la consecución del objetivo irrenunciable de democratización por el que estamos trabajando.

Esta Junta General no es más que un falso simulacro que encubre la auténtica realidad: el incumplimiento generalizado de los compromisos que motivaron que la Fundación del Valencia C.F. adjudicara a Meriton el paquete accionarial.

En esas condiciones, De Torino a Mestalla no asistirá a dicha Junta, evitando así que nuestra presencia pueda interpretarse como una aceptación de las reglas de un juego viciado de origen, y una legitimación de las decisiones que puedan adoptarse, diseñadas en interés de Meriton, y que ponen en grave riesgo el futuro de la entidad.

Nuestro compromiso irrenunciable y final es conseguir un futuro despejado para el Valencia C.F., un patrimonio compartido, no una concesión de Meriton.

Quinto.- Meriton no solo ha faltado al respeto de las entidades que forman parte de esta Plataforma. Su objetivo de opacidad también se ha traducido en una actitud intolerable con los medios de comunicación, incompatible con la transparencia, y hostil a la libertad de información, propia de una sociedad democrática avanzada. En esta Crida al valencianisme, De Torino a Mestalla también quiere agradecer a los medios de comunicación la atención y el afecto con que se ha acogido el trabajo de esta Plataforma.

Sexto.- Pedimos la ayuda y la confianza de todo el valencianismo en este camino y su determinación, de la que De Torino a Mestalla solo es un instrumento, de que el Valencia C.F. en breve, volverá a ser patrimonio común de todos los valencianistas.

Séptimo.- Cuantas circunstancias relevantes se produzcan en el futuro como consecuencia de las actuaciones que se emprendan serán comunicadas públicamente.