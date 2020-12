Los fichajes no pueden esperar

El Valencia CF no puede esperar más. Estamos ya en la tercera semana del mes de septiembre y el mercado de invierno a la vuelta de la esquina: el plazo abre el viernes uno de enero y ese fin de semana ya hay Liga. Pensar que el conjunto de Mestalla pueda tener ya un refuerzo para esa jornada liguera, que será concretamente la número 17, es poco menos que ciencia ficción después de ver lo que sucedió el pasado verano, pero después de la reflexión sobre qué posiciones es necesario reforzar, y sobre todo, después del trabajo selección de posibles futbolistas que ofrece el mercado, toca pasar a la acción.

El mercado de invierno es tradicionalmente complicado y sobre todo, un mercado de 'parches' al que los clubes acuden tratando de hacer los deberes que se quedaron pendientes en el de verano, y ahora la situación actual del covid lo hace más difícil si cabe por una circunstancia: sobran menos jugadores. Los clubes son conscientes de que en cualquier momento pueden tener un contagio de coronavirus por el cual necesiten al jugador que menos cuenta para el entrenador, de ahí que sea complicado lograr que dejen salir a un futbolista. Para ello se deben dar algunas condiciones muy especiales.

El Valencia CF tiene un pequeño margen económico tras la venta de Geoffrey Kondogbia al Atlético de Madrid y sobre la mesa la necesidad de reforzar dos posiciones; defensa central y pivote. Pues bien, en estos momentos, el foco está puesto en la posición de defensa central. Este periódico ya informaba la semana pasada desde la secretaría técnica valencianista se ha hecho un trabajo de rastreo de mercado y que el Valencia CF ya tiene nombres de defensas sobre la mesa, y que algunos de ellos son el portugués Diogo Leite que no juega en el Oporto, y el italiano Daniele Rugani, que está cedido por la Juventus en el Rennes de la liga francesa. El proyecto del Rennes para esta temporada era muy ambicioso dado que ha jugado la primera fase de la Liga de Campeones pero ha quedado eliminado hasta de la Europa League al terminar cuarto en el Grupo E con solo un punto por detrás de Chelsea, Sevilla y Krasnodar. En la liga gala está clasificado en octava posición fuera de los puesto de Europa League pero con opciones de lograrlo dado que falta mucha Liga.

Rugani es uno de esos jugadores que cumple las condiciones especiales que necesita el Valencia CF, ya que está cedido por la Juventus y al equipo italiano lo que le conviene es que juegue para que se revalorice. Bajo esa circunstancia es más factible que el Rennes acepte romper una cesión a petición del propio futbolista y sobre todo, a petición de la Juventus.

De momento el Valencia CF ya está manos a la obra para empezar a tantear los clubes y ver las posibilidades que tiene de cerrar alguna de las operaciones que ha ideado. En ese sentido, ayer lunes se reunieron el presidente del club de Mestalla, Anil Murthy, y el Miguel Ángel Corona, coordinador de la secretaría técnica y la persona que está llevando a cabo el trabajo de campo previo a las negociaciones finales. La decisión final es siempre del máximo accionista, si bien la intención es reforzar el equipo teniendo en cuenta que lo necesita y siempre dentro del margen económico que permite la salida de Kondobgia. El pasado viernes, en la Junta de Accionistas del club el presidente Anil Murthy calificaba de gestión responsable la decisión de no aumentar el déficit en estos momentos, de ahí que no esté previsto que se haga un esfuerzo por reforzar el equipo. Ahora todo el foco está en defensa central, es la gran prioridad en estos momentos.

Ese mísmo día, en rueda de prensa al entrenador se le preguntaba por el mercado de fichajes de invierno y su respuesta no tiene desperdicio: se conforma con que la plantilla no se debilite. Y a fe que Javi Gracia sabe lo que dice porque es más que posible que haya más salidas el próximo enero. De momento el coreano Kang In Lee sigue firme en su intención de no renovar su contrato, lo llevaría al club de Mestalla a contemplar su traspaso en enero ya que termina contrato en 2021 y cuanto más tarde tarde en afrontarlo, menos posibilidades tiene de sacar dinero por el jugador.

