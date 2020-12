Javi Gracia prepara un once B para la Copa

Javi Gracia prepara rotaciones para el partido del miércoles contra el Terrassa correspondiente a la primera ronda de la Copa del Rey. La idea del técnico del Valencia CF es dar entrada a los jugadores menos habituales durante la temporada. El navarro entiende que esta eliminatoria a partido único contra el conjunto catalán de Tercera División es una buena oportunidad para que compitan los futbolistas con menos minutos y al mismo tiempo sirve para dar descanso al bloque de titulares que vienen repitiendo de inicio. Sobre todo teniendo en cuenta el partido contra el Barcelona del sábado que ya asoma en el horizonte.

El Olímpico de Terrassa abrirá la puerta de la titularidad a jugadores que habitualmente comienzan desde el banquillo como Thierry Correia, Denis Cheryshev, -sale de positivo, Jason Remeseiro, Rubén Sobrino, Eliaquim Mangala o canteranos que empezaron la temporada siendo protagonistas, pero acabaron desapareciendo. Es el caso de Álex Blanco o Vicente Esquerdo. El partido también podría significar el debut de Cristian Rivero -ya con ficha de primer equipo- y otros dos canteranos en dinámica de primer equipo como Guillem Molina y Koba Koindredi. Los dos entrenan diariamente con Gracia, el técnico los valora y podría premiarlos bien de inicio o desde el banquillo. No se descarta que juegue algún 'peso pesado' de la plantilla para compensar y capitanear a este equipo B.

Gracia abrió la puerta a los canteranos el pasado viernes en rueda de prensa. «Se tiene en cuenta a todos los jugadores del filial. De hecho, varios entrenan con nosotros. Fran (Navarro) aún no. Viene de hacer goles y está haciendo bien las cosas. Cuando se necesiten jugadores del filial, recurriremos a ellos, valoramos mucho su trabajo. Vienen de hacer un muy buen partido, me alegro porque les sirve para coger confianza. Y sí, para la Copa valoraré opciones de jugadores del Mestalla porque nuestra plantilla no es extensa y, dada la frecuencia de partidos, vamos a necesitar de algunos de ellos. Tomaremos las medidas oportunas», afirmaba el técnico.

La revolución del once, eso sí, tendrá que estar medida al milímetro por el cuerpo técnico y el delegado para no incumplir las normas. El reglamento de la Copa, tal y como sucede en LaLiga, establece que en todo momento deberá haber siete jugadores con ficha del primer equipo en el césped. Es decir, solo podrán coincidir 4 jugadores con ficha de filial. La normativa es clara: «Los equipos deberán estar integrados durante todo el desarrollo del partido por siete futbolistas, al menos, de los que conformen la plantilla de la categoría donde militen». Este año hay un precedente en LaLiga. El Granada se presentó ante la Real Sociedad con siete jugadores de la primera plantilla a causa del Covid y acabó conscientemente con solo cuatro incurriendo en alineación indebida. Los donostiarras, que ganaron el partido, no denunciaron. Mucho cuidado.

Ojo a las fichas del filial

Hay que recordar que Yunus Musah, Álex Blanco, Vicente Esquerdo tienen ficha de filial aunque son jugadores del primer equipo. También tienen ficha de Mestalla los canteranos en dinámica de primer equipo Koba Koindredi, Guillem Molina y Unai Etxeberria. Además de ellos, Jesús Vázquez ha sido el único canterano que ha subido al entrenamiento de este lunes.



La prueba de este lunes

En el ensayo de este lunes en Paterna, Gracia ha probado con Jaume; Correia, Molina, Mangala, Lato; Koba, Esquerdo; Jason, Cheryshev; Manu Vallejo y Sobrino. Más allá de que se produzca algún cambio puntual en el once definitivo -habitual en la metodología de trabajo del técnico- lo que no hay duda es que este es el bloque de Terrassa.