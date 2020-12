El Wolverhampton no vendrá a por Maxi Gómez

Maxi Gómez aparece de manera continua en medios ingleses como posible objetivo de cara al mercado de invierno para equipos como el Wolverhampton, por la baja del mexicano Raúl Jiménez, operado de una fractura en el craneo y ya en plena recuperación, o incluso el Arsenal debido a sus problemas de gol que le han situado muy lejos de los primeros. No es novedad porque la Premier ya andaba muy pendiente del jugador el verano que lo fichó el Valencia del Celta. Según ha podido saber SUPER, al menos por lo que respecta al Wolves de Nuno Espirito Santo, Maxi no saldrá del Valencia CF, porque ni se ha producido movimiento alguno ni a día de hoy existe interés en el club inglés por hacer una inversión como esta.

La realidad es que el Valencia CF y su máximo accionista no descartan más ventas en este mercado de enero, como quedó claro en la última Junta de Accionistas, y eso tiene a gran parte de los aficionados con la mosca detrás de la oreja. Sobre todo después de trascender el dato de que Meriton tiene derechos sobre determinados futbolistas como garantía de los préstamos que el club le tendría que devolver en los próximos meses. En palabras de Anil Murthy, presidente del Valencia CF, él también aseguró que estaba por la labor de haber vendido más jugadores para aliviar la falta de ingresos ordinarios por no estar en Champions League y no tener público en las gradas de Mestalla. Es lo que llamó «gestión responsable», aunque ahora mismo el equipo lo está acusando mucho, tiene enormes dificultades para sacar adelante los partidos y se mueve en posiciones muy próximas a la zona de descenso.



La venta se descartó en verano

Otra cosa es que el club vaya a traspasar a Maxi Gómez en la proxima ventana de enero. Su cláusula es de 140 millones de euros pero en toda Europa saben que el Valencia es ahora mismo un club que vende y lo hace además por debajo de las clausulas. En verano, su salida se descartó tras la venta de Rodrigo al Leeds United a pesar de que entonces sí hubo interés por parte de al menos dos clubes de la Premier inglesa. Tampoco se puede decir que estuvo cerca de salir porque en realidad no se dio que hubiera clubes dispuestos a poner sobre la mesa una cantidad suficiente para llevarse al delantero uruguayo.