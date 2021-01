El Valencia CF vuelve a preguntar por Torreira y...

El Valencia CF sigue trabajando el mercado, pero por ahora sin poder atar ningún refuerzo todavía. El club rastrea para intentar traer futbolistas de un alto nivel, pero ajustándose al máximo a las posibilidades económicas. La realidad es que las opciones de este perfil exigen un esfuerzo o la voluntad de los clubes por dejar salir a los futbolistas.

En ese sentido el Valencia ha insistido al Atlético de Madrid por Lucas Torreira. El urugayo no tiene las oportunidades esperadas por Diego Simeone y el Arsenal ve con buenos ojos que salga para disfrutar de esos minutos que no tiene en el Metropolitano. Es un perfil que encaja y de ahí que el Valencia lo haya intentado. Sin embargo, según ha podido saber este periódico, recientemente se ha encontrado con una nueva negativa de Simeone a desprenderse de un jugador con Liga y Champions por delante en un contexto de alerta por posibles bajas adicionales por los contagios por Covid-19. Además en el caso de abandonar el Atlético Torreira no solo tendría la opción de recalar en Mestalla, sino que su futuro podría estar fuera de LaLiga.

El tiempo corre y tras el 'no' de José Mourinho a una posible salida de Harry Winks del Tottenham más allá de alcanzar un acuerdo económico, el Valencia también se ha encontrado con otra negativa en la puerta del Atlético por Torreira. El club tendrá que afinar aún más la búsqueda para salvar todos esos condicionantes que se está encontrando a la hora de cerrar la llegada de jugadores interesantes deportivamente.