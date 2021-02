Carta de Libertad VCF a Javier Tebas

"Señor Tebas, me gustaría poder enviarle para su lectura El Libro Negro de Meriton elaborado por la Asociación Libertad VCF, aunque si lo desea y con su sueldo puede encargarlo directamente a la editorial Vinatea y de paso contribuir a fines solidarios. Dicho libro, que ha sido realizado humildemente pero con gran esfuerzo por nuestra asociación, contiene un total de 101 tropelías cometidas por la gestión de su defendido Peter Lim.

El respeto se gana, y no sólo se gana con resultados económicos y deportivos (que tampoco es el caso).

La única verdad que ha dicho, es que Peter Lim fue recibido con gran ilusión y credibilidad por una gran parte de la afición. Nunca ningún presidente de esos que dice usted que no le llegan a la suela de los zapatos, lo tuvo tan sencillo para hacer las cosas bien para el club, si hubiese de verdad tenido intención de hacerlas.

En el libro hay una amplia descripción de afrentas en cuanto a las formas, pero también de la pésima gestión deportiva y económica. Pero por si acaso no tiene tiempo de leer, se lo pondré sencillo y le haré un resumen con datos objetivos. Algo de lo que usted parece carecer al opinar sin datos de la gestión de Peter Lim durante sus 7 años en el Valencia.

¿Paciencia dice? ¿No son suficientes 7 años para juzgar la trayectoria de su defendido Peter Lim en el Valencia CF?

Paso a citarle algunos de sus logros:

En la parcela económica, la deuda se ha incrementado con el Señor Lim en 99.261.000 euros, a pesar de la quita de 60 millones de euros y la capitalización de jugadores que se auto compró mediante la ampliación de capital con acciones del Valencia.

Otros datos económicos que seguro usted entiende, aunque parece que no quiera analizar, son la ratio de endeudamiento que con Lim ha pasado en la temporada 2013-2014 del 7,22 % a una ratio de 12,38 % en la temporada 2019-2020. Lo que significa que por cada euro perdido la deuda solicitada es de 12,38 euros.

El patrimonio neto de 58.482.000 euros se ha reducido a 40.291.000 euros. El Valencia presupuesta para el ejercicio 2020/2021 unas pérdidas de 26.431.00 euros, por lo tanto de cumplirse este resultado en las cuentas del próximo ejercicio el patrimonio neto de Valencia CF será de 13.860.000 euros y entrará en causa de disolución. Todo ello a pesar de haber vendido (en algún caso malvendido o regalado) muchos jugadores en las últimas temporadas, por una mala gestión deportiva que a su vez ha generado la consecuente merma de ingresos. Por lo tanto debemos analizar la gestión deportiva pues la misma es una de las causas que ha generado a su vez esos pésimos resultados en lo económico en un círculo vicioso que se traduce en la peor gestión en la historia del Valencia.

En la parcela deportiva, de las últimas 23 temporadas del Valencia CF, el club logró clasificarse en competiciones europeas en 19. Tres de las cuatro en las que no se logró dicha clasificación tienen un claro culpable: La directa administración del señor Peter Lim. ¿De qué suela de zapatos está hablando en la parcela deportiva?

En la temporada 20-21, el VCF ha completado la peor primera vuelta de la historia de la Liga de 3 puntos, por lo que la evolución del equipo apunta a una nueva exclusión de las competiciones europeas.

La obligación económica de reducir presupuesto y malvender jugadores no es algo que haya aparecido de repente "hago chas y aparezco a tu lado". Proviene de una lamentable gestión deportiva y social, lo que ha provocado la lógica desafección. Una afección a la gestión de Lim de la cual le informo, que salvo el milagro de los peces y los panes, es irrecuperable.

Además de hundir al equipo en 4 de las 7 temporadas de gestión del Señor Lim, el ego del mismo le ha impedido pronunciar la palabra PERDÓN. Le vuelvo a pedir que revise el libro negro, que lea las continuas faltas de respeto a la afición. De ese modo si utiliza mínimamente la objetividad, entenderá porqué se han cambiado los aplausos iniciales al llegar Lim, en un grito claro y contundente de la afición valencianista: Señor Lim, váyase. #LIMGOHOME. Y no, no nos venda tampoco que es «racismo», que ya le conocemos.

Señor Tebas, hágale un favor al fútbol español y no defienda la pésima gestión de su ahora amigo Lim, que objetivamente y con datos en la mano, no es más que un bochorno detrás de otro, convirtiendo un club que competía con los mejores en una sombra amorfa de sí mismo. No sólo eso, sino que el Valencia CF, a día de hoy, está en claro riesgo de desaparición por una mala gestión económica y peleando por no descender.

La suela de los zapatos no es la que usted quiera, es la que dictan los datos objetivamente. Lim no debería pisotear más con la suya el escudo del Valencia.

Si le importan los clubes de la liga que dirige, hágale un favor a la misma y ayude para que el señor Lim deje de gestionar uno de los clubes más importantes de la misma y así éste vuelva de nuevo a manos de su afición.

Amunt Valencia!

David Núñez

Vicepresidente de Libertad VCF"