Las inmediaciones del Teide, en Tenerife, sufrieron hace unas semanas un enjambre de unos 400 pequeños terremotos, apenas sentidos por la población. Tras la erupción de La Palma, sin embargo, cualquier pequeño movimiento sísmico hace elevar la alerta entre la población, que vive con la incertidumbre de si el próximo magma de Canarias saldrá del pico más alto de España. Itahiza Domínguez, sismólogo del Instituto Geográfico Nacional (IGN) en Canarias, asegura que, a corto plazo, “no hay nada que indique una próxima erupción”.

-¿Qué significa el enjambre sísmico que se produjo hace unas semanas en las inmediaciones del Teide?

-La actividad sísmica del viernes 17 de junio de madrugada, que produjo más de 400 terremotos, entra dentro de lo habitual. En los últimos años, en Tenerife hemos visto tres enjambres parecidos en la misma zona y a las mismas profundidades (a 10 kilómetros). Pueden tener relación con la propia actividad de la isla. La isla de Tenerife es bastante más activa que La Palma y el Hierro en periodos inter-eruptivos, llegando a producir unos 1.000 terremotos al año. Creemos que tiene relación con el complejo sistema que duerme debajo de la isla. Tenemos una cámara magmática bajo el Teide y probablemente un sistema más intrincado en toda la isla. En las islas volcánicas el magma se puede acumular durante muchos años antes de poder salir. En Tenerife podría haber magma y que esa sismicidad tuviera relación con movimiento de gases a esas profundidades o con el propio movimiento de material. Aparte de los enjambres, siempre tenemos mucha sismicidad en esa zona. Lo habitual cada semana es registrar entre 10 y 20 terremotos en el lugar y creemos que está asociado con ese sistema.

-¿Qué sabemos sobre este fenómeno?

-Tenerife es una isla en la que no hemos visto actividad volcánica instrumentada y no sabemos cómo se comporta la sismicidad antes de una erupción. Pero en principio son terremotos muy pequeños, que están muy juntos y son de una magnitud parecida. Todo esto parece indicar que no es un magma moviéndose, porque si así fuera debería generar mucha sismicidad y a distintas magnitudes. Tenemos teorías, aunque es difícil de concretar. Lo que sí sabemos es que si se va a producir una erupción, deberíamos ver señales diferentes.

"La isla de Tenerife es bastante más activa que La Palma y el Hierro en periodos inter-eruptivos, llegando a producir unos 1.000 terremotos al año"

-¿Es posible que se produzca una erupción en el Teide a corto plazo?

-No hay nada que lo diga. Esta actividad es pequeña y no vemos otro tipo de actividades, como una emisión clara de gases o una deformación. Y es esto lo que esperamos encontrar cuando se vaya a producir una erupción volcánica, tal y como ocurrió en La Palma o en El Hierro. Sin embargo, es imposible saber si va a producirse una erupción en el plazo de un año. Las probabilidades no es que sean altas, pero no se pueden descartar. No hay señales que indiquen que pueda ser ahora, pero podría ser dentro de un año o dentro de 100, porque así son las erupciones en Canarias. En Tenerife, por ejemplo, hemos tenido erupciones a veces cada 100 y a veces cada 200, y no tenemos una estadística muy amplia. Determinar cuándo va a ocurrir con mucha antelación es imposible. Entre otras cosas, porque no sabemos cuánto magma hay ahí debajo. Las técnicas que se han aplicado para entender el subsuelo de Tenerife tampoco son capaces de determinar si tiene fuerza para salir. Es uno de los grandes retos de la volcanología, tanto aquí como en resto del mundo. Dicho eso, a corto plazo no vemos señales precursoras, pero no tenemos una bola de cristal para saber cuándo ocurrirá.

-De producirse una erupción, ¿sería en el propio Teide o podría ocurrir por otro lugar de la isla?

-Es imposible de concretar. Por lo que sabemos, la probabilidad de que la próxima erupción ocurra en el Teide es más baja de que sea basáltica o monogenética, es decir, en otro lugar de la isla. Sabemos que la última erupción del Teide fue relativamente tranquila hace unos 1.000 años. Hace 2.000 años se produjo una más explosiva. Entre ambas ha habido alguna erupción más explosiva, pero otras muchas fueron basálticas, como las de Chinyero, Fasnia, Arafo o Siete Fuentes. Por eso, saber si será en el Teide u otro lugar es imposible. Cuando se empiecen a dar los precursores es posible que tengamos información para decir si es en un sitio u otro. Hay geólogos que dicen que hay una relación directa entre las erupciones basálticas y la cámara magmática del Teide. Con lo cual, un fenómeno de recarga de la cámara magmática se puede confundir con un fenómeno de erupción en otro sitio. El problema es que no tenemos información, porque nunca hemos registrado con instrumentos una erupción en Tenerife y porque no hay buenos registros de erupción en el Teide.

- ¿Cada cuántos años ha habido erupciones en Tenerife?

-Históricamente, tenemos una erupción en el siglo XV, probablemente la de Boca Cangrejo, que coincide en esa época. Luego estuvimos 200 años sin ninguna erupción, hasta el periodo comprendido entre 1704 y 1706, cuando se describieron cuatro erupciones, aunque hay quienes la califican de una sola. Luego se produjo una en 1798 y la siguiente 1909. En promedio, en los últimos 500 años se ha producido una cada cien años. Por eso la gente podría pensar que la siguiente toca ya, pero es que ha habido periodos de 200 años sin erupción. Tendríamos que tener más datos y las dataciones de erupciones anteriores no se pueden hacer con mucha precisión.

"En promedio, en los últimos 500 años se ha producido una erupción cada cien años. Por eso la gente podría pensar que la siguiente toca ya"

- ¿En qué consiste la vigilancia volcánica en el Teide?

-Se basa en tres patas principales. Una es la sismología, o lo que es lo mismo, medir terremotos. Cuando tienes un magma que se introduce en la corteza, lo normal es que se genere sismicidad porque ese magma sobrepresiona la corteza y genera roturas en la roca. La otra pata sería la deformación, porque el magma deforma el terreno. Luego están las técnicas de medidas de gases. El magma que genera las erupciones es una parte fundido, una parte cristalizada y una parte gaseoso. Esos gases son el motor de las erupciones porque le dan la sobrepresión al magma para que salga a superficie. También se mide el gas difuso del suelo y las fumarolas del Teide.

- ¿Qué valores nos harán saber que el sistema Teide-Pico Viejo se despierta?

No existe una cifra de valores anómalos concretos, depende de cada sistema. Uno esperaría encontrarse con valores anómalos de sismicidad, deformación y gases. Pero no existen muchos sistemas en el mundo como el que tenemos aquí, en el que se pueden producir dos tipos de erupciones. Por lo cual, es complicado comprarlo con otros lugares.

