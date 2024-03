La población mundial empezará a bajar a partir de ahora, confirma un estudio

En noviembre de 2022 se anunció que la población mundial había alcanzado su cifra récord: 8.000 millones de habitantes. Y, sin embargo, este podría ser el pico máximo de la demografía terrestre, puesto que ya son varios los estudios que anuncian un progresivo descenso a partir de ahora o de los próximos años. Una nueva investigación señala que la caída de nacimientos ya será muy notoria para 2050, pero en 2100 el 97% de los países tendrá más defunciones que natalicios.

El estudio elaborado por la Universidad de Washington y publicado en la revista The Lancet señala que cada vez habrá menos personas en el mundo a partir de los próximos años. A mediados de este siglo, 155 de los 204 países existentes tendrán tasas de fertilidad tan bajas que no podrán mantener sus niveles de población actuales, pero esta proporción aumentará a final de siglo hasta alcanzar a 198 de los 204 países de la Tierra. Para entonces, solo ganarán población Samoa, Tonga, Somalia, Níger, Chad y Tayikistán.

La mayor educación de la mujer, factor clave

El motivo de esta situación no es otro que una caída de las tasas de fecundidad, producto a su vez de una mayor educación de la mujer en los países asiáticos y africanos, y una mayor expansión de los métodos anticonceptivos en dichas regiones, tradicionalmente poco alfabetizadas.

A mediados de siglo, casi todos los países ya tendrán más muertes que nacimientos / Shutterstock

Pero esta tendencia no solo se observa allí. España, sin ir más lejos, es uno de los países donde más rápidamente bajará la población, según este y otros estudios anteriores. La investigación de The Lancet detalla que España tenía en 1950 una tasa de fecundidad de 2,47 hijos por mujer, que pasó a 2,13 en 1980 y a solo 1,26 en 2021. La previsión que hace el estudio para nuestro país en el año 2100 es una tasa de 1,11, lo que hace inviable el mantenimiento de la población, que entra en una espiral de reducción progresiva, al haber más muertes que nacimientos. De hecho, el nivel de reemplazo es de 2,1 hijos por mujer; por debajo de esa cifra la población baja.

Este pronóstico parece ajustarse fielmente a lo que ya marca la realidad en España, pues ya llevamos siete años consecutivos con más muertes que nacimientos, según demuestra el Instituto Nacional de Estadística.

La nueva situación “remodelará por completo la economía mundial y el equilibrio internacional de poder, y será necesaria la reorganización de las sociedades”, según la investigadora, Natalia Bhattacharjee.

Imagen de una multitud en un evento deportivo / Agencias

Este descenso demográfico no será uniforme, puesto que mientras muchos países entrarán en una senda de envejecimiento y despoblación, otros, mientras tanto, continuarán con un particular ‘baby boom’, que, sin embargo, irá suavizándose según pasen las décadas, hasta que en 2100 solo quedarán seis países (y no muy relevantes) con aumento de población.

Para los casos en que aún continúa el aumento poblacional, el estudio sugiere acelerar el acceso a los anticonceptivos y extender la educación femenina. Ahora bien, ante el descenso global previsto en la fecundidad, los investigadores aconsejan a los gobiernos poner en marcha ayudas e incentivos a la natalidad. No obstante, no es previsible que dichas ayudas puedan rectificar la tendencia, pero sí suavizarla, afirman.

España se quedará con 23 millones de habitantes

Esta no es la primera investigación que desvela un inminente cambio de tendencia en la curva demográfica mundial. Hace dos años, también la revista The Lancet publicó otra investigación que, a grandes rasgos, coincidía con el actual artículo. Afirmaba que España, por ejemplo, perderá la mitad de sus habitantes en 2100, pasando de los 46 millones actuales a solo 23 millones.

En total, según ese otro estudio, la población mundial probablemente alcanzará un máximo de 9.700 millones en 2064 y luego disminuirá a unos 8.800 millones para finales de siglo, a medida que las mujeres tengan un mejor acceso a la educación y la anticoncepción.

Esta situación, señalan los científicos, puede suponer un alivio para el medio ambiente, al reducirse la presión que sufren numerosos ecosistemas, pero planteará otros desafíos, como la escasez de mano de obra, asistencia sanitaria y financiación de las pensiones, entre otras cuestiones.

Estudio de referencia: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(24)00550-6/fulltext

