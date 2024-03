"La crisis climática podría provocar huracanes en España"

La voz de Mario Picazo (1962, Estados Unidos) es todo un referente a la hora de hablar del tiempo. "Llevo desde los 12 años subido al carro de la meteorología y nunca había visto un clima tan alterado", explica este meteorólogo, del equipo de 'eltiempo.es', en una entrevista con El Periódico de Catalunya en la que habla, entre otros, del impacto de los extremos climáticos en España, de la inédita sequía que acecha a Catalunya y de los fenómenos meteorológicos extremos que se podrían registrar en las próximas décadas si no frenamos el avance de la crisis climática.

-Lleva usted toda una vida mirando mapas del tiempo. ¿Es normal lo que estamos viendo ahora?

-Para nada. Hace mucho que dejamos de ver valores normales. Quizás para algunos es más complicado de entender porque la crisis climática no produce cambios de un día para otro sino que es muy paulatino. Pero solo hace falta comparar las condiciones actuales con las que teníamos hace 30, 40 o 50 años para ver que los valores actuales no tienen nada de normal. Llevo desde los 12 años subido al carro de la meteorología y nunca había visto un clima tan alterado.

-¿Qué diferencia las predicciones actuales de las que veíamos, por ejemplo, hace 30 años?

-El cambio más obvio es el de la temperatura. Los termómetros marcan valores cada vez más elevados durante todas las estaciones y, llegado el verano, vemos máximas cada vez más extremas y mínimas que no bajan. El otro factor que más preocupa son las precipitaciones. El cambio climático está desencadenando graves sequías en algunos puntos del mundo y tormentas extremas en otros. Esta crisis está provocando escenarios extremos en lugares donde no se esperaban.

-En el caso concreto de España, ¿cuáles son los extremos climáticos que más le preocupan?

-España no era un país de extremos climáticos pero con el cambio climático empieza a serlo. Me preocupa el aumento de las temperaturas y, sobre todo, su impacto en la vida de la gente. Sabemos que las altas temperaturas están disparando la mortalidad en verano. También sabemos que el calor extremo está haciendo estragos en la agricultura. Y poco a poco empezamos a ver el impacto en sectores tan esenciales como, por ejemplo, el turismo. ¿Querrán los turistas venir a ciudades españolas donde el calor no deja salir a la calle en verano? ¿O vendrán de vacaciones a zonas afectadas por sequías extremas? No lo tengo claro.

Mario Picazo ofrece sus pronósticos en eltiempo.es / eltiempo.es

-¿Qué tipo de fenómenos meteorológicos extremos podrían surgir en España debido al avance de la crisis climática?

Lo que más preocupa son las grandes borrascas de otoño. Las tormentas otoñales son un fenómeno típico de la región mediterránea. Pero ahora, debido al cambio climático, puede que vayan a más. El aumento de la temperatura, tanto del aire como del mar, aporta más energía para que se formen borrascas extremas. Esto ya está dando pie a tornados y bandas marinas en las costas españolas. De seguir así, la crisis climática podría provocar huracanes en España. Tampoco podemos descartar lluvias más torrenciales, que provoquen grandes inundaciones. O rachas de viento desproporcionadas.

-Catalunya vive la sequía más extrema de su historia. ¿Hay manera de predecir cuándo acabará?

-Es complicado. Los pronósticos a medio plazo indican que en los próximos meses podría llover algo pero debido a la situación de estrés hídrico no está claro hasta qué punto esto aliviará a los embalses. Por ahora, todo apunta a que la sequía se prolongará de cara al verano. Después habrá que ver qué ocurrirá en otoño. Para entonces se espera que El Niño se haya diluido del todo y llegue La Niña y esto podría favorecer ciertas precipitaciones. ¿Es esto seguro? No, porque con el clima actual hay tantos interrogantes que no podemos hacer predicciones a medio o largo plazo.

-¿Qué esperamos cara a los próximos meses? ¿Tendremos otro verano de calor extremo?

-La noticia sería que tuviéramos un verano fresco. Con la crisis climática sabemos que nos enfrentamos a veranos más cálidos de lo normal. Esto no significa que todos sean más cálidos que los anteriores, como ha ocurrido en los últimos años. Habrá excepciones. Pero la tendencia es clara. Los veranos van a ser cada vez más cálidos. En el conjunto del Mediterráneo, y en concreto en España, se espera una estación especialmente calurosa. En nada acabaremos registrando máximas de 50 grados. Pero para mí lo más preocupante no es alcanzar estos valores extremos durante el día, sino ver cómo los termómetros no bajan de los 25 ni siquiera de noche.

-Los océanos están hirviendo. ¿Qué implicaciones podría tener esto para el clima terrestre?

-La superficie de los mares está batiendo récord tras récord. Y cuanto más calor se acumule en los océanos, más energía potencial hay para generar meteorología adversa. Por ejemplo, podrían generarse huracanes más fuertes, tormentas más extremas y lluvias que provoquen grandes inundaciones en diferentes puntos del mundo. El aumento de energía transferida a los océanos eventualmente se liberará, pero aún no sabemos cómo. Estamos en una situación completamente inédita y nadie sabe qué podría ocurrir a partir de ahora.

La sequía es cada vez más acusada / Agencias

-Una pregunta odiosa pero, desgraciadamente, aún necesaria. ¿Cómo sabemos que todo esto tiene que ver con el cambio climático?

-Tenemos registros detallados sobre la evolución del clima terrestre y gracias a esto hemos visto cómo, por ejemplo, en los últimos 30 años se ha producido un aumento claro de las temperaturas y una alteración de las precipitaciones. Además, cada vez son más los estudios de atribución que respaldan la conexión entre el cambio climático y el aporte energético generado por actividades humanas, en contraste con eventos naturales del pasado, como las erupciones volcánicas. Lo más destacado del cambio climático actual es su rapidez, que no tiene parangón con ningún otro evento en el registro paleoclimático.

-Todos los datos de los que hemos hablado resultan más que preocupantes. ¿Algún mensaje esperanzador para acabar?

-Para mí, la clave a la hora de hablar del cambio climático es, por un lado, destacar la magnitud del problema y, por el otro, proporcionar soluciones. Es crucial que la gente comprenda la urgencia de la situación y se sienta motivada para actuar, ya que estamos hablando de una cuestión de vida o muerte tanto para nuestra generación como para las futuras. Cada uno de nosotros tiene el deber de aportar su granito de arena, ya sea con pequeños gestos en su día a día o con algo tan esencial como escoger bien a sus representantes políticos. Igual que ahora votamos pensando en quién protege la sanidad y la educación, también tenemos que votar pensando en quién protege el planeta.

