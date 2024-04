Polémica: un catedrático de Ecología se declara negacionista en uno de los podcast más escuchados de España

Un catedrático de Ecología de la Universidad de La Laguna (Canarias) se ha declarado negacionista del cambio climático en uno de los podcast con más escuchas de España. El investigador José Ramón Arévalo ha aparecido en calidad de "negacionista" en el podcast del youtuber Jordi Wild, The Wild Project, junto a meteorólogo Francisco Cacho que, en este sentido, ha actuado como "defensor" de las teorías científicas.

En este podcast, el cuarto más escuchado de España, el investigador de la ULL ha vertido opiniones como que no está claro que el impacto del cambio climático sea global, se ha mofado del "fatalismo" y de la "ecoansiedad" y ha calificado de "elemento folklórico" a figuras que han reivindicado la accion climática, como Greta Thunberg o Leonardo Di Caprio.

Arévalo es catedrático de Ecología por la Universidad de La Laguna, en Tenerife. Sus investigaciones se centran en la agricultura, la biodiversidad canaria y los impactos de la colonización de especies exóticas, entre otros. El profesor de la ULL ha publicado libros como ‘Ecología Liberal para no ecologistas y no liberales’, donde critica las políticas medioambientales llevadas a cabo en la última década. Entre sus publicaciones no existe ninguna relacionada con el clima ni sus variaciones.

El calentamiento global ha sido producido por la actividad humana / Agencias

Relación del CO2 y la temperatura

El profesor no niega que se esté produciendo un cambio climático, pero expone sus dudas sobre si la actividad humana y, en concreto, el CO2 tiene relación con el calentamiento. "La relación entre la temperatura y el CO2 está forzada", ha llegado a argumentar en el podcast.

Unas declaraciones que van contra el consenso científico –que respalda el 99% de la comunidad científica–, que ve una relación directa entre la actividad humana, las emisiones de CO2 y el aumento de temperaturas.

La ciencia es clara y miles de artículos respaldan que el hombre es el principal responsable. La última gran revisión realizada por el IPCC (el panel internacional de expertos que analiza toda la literatura científica para sentar las bases sobre el cambio climático) fue tajante al afirmar que es "inequívoco" que el ser humano y sus actividades han "calentado la atmósfera, el océano y la tierra". Y esto ha generado cambios "generalizados y rápidos en la atmósfera, el océano, la criosfera y la biosfera".

El profesor ha criticado los discursos "apocalípticos" sobre el cambio climático, asegurando que en la "troposfera no hay cambio tan preocupante" y ha defendido que el cambio climático tiene más que ver con los efectos locales de las ciudades que con un aumento de temperaturas a gran escala.

Esto tampoco tiene sentido, dado que uno de los lugares donde más se está calentando el planeta son los polos y el desierto del Sáhara, donde no hay ciudades.

Actividad solar

Asimismo, ha aludido a la actividad solar como una de las razones del aumento de temperaturas porque "provoca que haya menos formación de nubes".

Esto se ha demostrado erróneo, ya que en estos momentos precisamente, el sol se encuentra en fase de baja actividad. Como confirma la NASA, el Sol puede influir en el clima de la Tierra, pero no es responsable de la tendencia al calentamiento que hemos visto en las últimas décadas.

Una de las pruebas irrefutables que nos dice que el Sol no está causando el calentamiento global proviene de observar la cantidad de energía solar que llega a la parte superior de la atmósfera. Desde 1978, la comunidad científica ha estado rastreando esto utilizando sensores en satélites, que nos dicen que no ha habido una tendencia al alza en la cantidad de energía solar que llega a nuestro planeta.

"El calentamiento global nos está explicando ya muchas cosas y se está relacionando cosas que no tiene nada que ver", ha argumentado aludiendo, precisamente, a un estudio que afirmaba que en 2018 el hielo de los polos estaría en mínimos. "Y no fue así".

Esta afirmación, pese a tener parte de verdad, también elude otra realidad, y es que 2018 fue uno de los años donde la extensión de los polos fue menor, al igual que en 2019. Según datos empíricos, las aguas de la Antártida se calientan más rápido que la media global. Todo el planeta se calienta y, por supuesto, también lo hace el área de la Antártida, el polo sur del planeta. Pero el océano que rodea al continente del polo sur se ha estado calentando más rápido que el resto de los océanos del mundo desde la década de 1950, a un ritmo de 0,17 grados, mientras que el promedio mundial ha sido de 0,1 grados.

En el resto del mundo ocurre un deshielo general. La crecida del hielo marino antártico no compensa la pérdida de hielo marino en el Ártico. En términos totales, el hielo marino ha disminuido constantemente desde 1979. A eso hay que sumar que se pierde hielo en Groenlandia y en los glaciares.

El investigador ha afirmado que los preceptos del cambio climático van a "pasar" a la historia como una teoría errónea, al igual que fue el terraplanismo o la teoría heliocéntrica.

.............

Contacto de la sección de Medio Ambiente: crisisclimatica@prensaiberica.es