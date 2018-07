Javi Jiménez, la gran apuesta

Una alegría enorme. Ver como Javi Jiménez es uno de los primeros en pasar las pruebas médicas con el Valencia CF es una noticia que no puedo pasar por alto ni dejarla simplemente como lo que es, una prueba más para un futbolista del Valencia. Pero ese no es el caso. Javi Jiménez es una noticia tremendamente positiva para el Valencia CF y enormemente positiva para los planes que tenía pensados en el pasado el entrenador Marcelino García Toral. El tema es el siguiente. Javi contaba con la aprobación de Marcelino para ser casi uno de los titulares –o sin el casi– del primer equipo. Pero una lesión larga y canalla dio al traste con los planes de Marcelino y de alguna forma con los planes también del propio jugador. Pero la noticia nace ahora y nace con muy buen pie. Javi Jiménez ya está a punto, superada su lesión, y ha sido uno de los primeros jugadores en acudir a la Clínica Universitaria de la Universidad Católica de Valencia para pasar el reconocimiento oportuno, reconocimiento sesudo y amplio, y ponerse ya a trabajar sin miedo a su asquerosa lesión pensando o intentando ganarse un puesto en el once titular de Marcelino en la próxima temporada. Miren, Javi es un tipo joven que cuenta con la aprobación y confianza absoluta del entrenador a poquito que las lesiones le permitan trabajar con normalidad. Javi ha trabajado duro para superar esa lesión y ahora es una delicia ver cómo va a empezar la temporada con sus nuevos compañeros y está dispuesto a trabajar duro para ganarse de nuevo la confianza del míster. Desde aquí le doy la bienvenida a Javi Jiménez y le deseo toda la suerte del mundo en esta nueva etapa. Talento tiene de sobra...y se la merece, la suerte digo.



La firma de Marcelino

Hablamos de Alemany y de su última y aclaratoria rueda de prensa pero nos olvidamos de un asunto que no se toma con ninguna trascendencia pero que a mí me gustaría que estuviera ya todo conectado, y es que podamos disfrutar de Marcelino mucho más tiempo en las gradas del viejo coliseo de Mestalla. Hablo lógicamente de la renovación de Marcelino y de la nula prisa que tiene todo el mundo por hacerla efectiva. Yo sé que da un poco igual y que no hay prisa. Pero en el fondo me quedaría mucho más tranquilo sabiendo, con firma o sin firma, que vamos a poder contar con Marcelino un poquito más al menos. Y les soy sincero. El asturiano es un tipo que me gusta y también me gusta que lleve los destinos deportivos del Valencia. Con él y con Alemany creo firmemente en este equipo. Ambos son la fuente de esta corriente de optimismo.



El adiós de Nani

La noticia es importante y de alguna forma a mí me llena de alegría. Nani sobra en el Valencia CF del futuro y su marcha solo me produce alegría y aplaudo el gesto que le puso en bandeja el Valencia para que se incorporara ya como cualquier otro jugador con contrato en vigor. Con la marcha de Nani no se gana ni un eurito pero sí que te ahorras muchos euritos en su ficha. Para mí su marcha es un paso más para preparar un gran Valencia de cara a la póxima temporada. Nani no estará y Gameiro tiene toda la pinta de que sí. Y con todo y con eso a mí me haría falta otro jugador más de ataque para hacer frente a esta temporada complicada que está a punto de empezar. Y digo complicada y que me falta otro Gameiro porque Liga, Copa y Champions requieren un esfuerzo tremendo.

