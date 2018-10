Old Trafford, un gran sueño

Hoy voy a dar un pequeño viaje por mi mente y voy a recordar todo lo que significa de alguna manera Old Trafford para un tipo como yo, que empezó a comerse el fúbol desde muy pequeño –hace ya algunos años, bastantes– y hubo un equipo de la Premier que se metió en mi vida y llegó a ganarse el cariñoso sobrenombre de ser el segundo equipo de mi corazón. El United se metió en mi corazón y en mi colección de chapas y me acompañó en la adolescencia de forma contumaz y constante. Vale, sí, he sido y soy del Valencia de toda la vida, pero les aseguro que el partido de hoy me provoca una reacción especial, mitad con un poco de cariño hacia el rival, mitad ilusión por ver al Valencia CF luchar contra un equipo mítico y repleto de nombres y anécdotas. Y sí, obviamente voy con el Valencia y espero un resultado positivo para el Valencia y para seguir alimentando el sueño de la Champions de forma contundente.



En el segundo equipo de mi niñez, en el Manchester, deambula un tipo sorprendente como José Mourinho y lo hace últimamente muy mal para los aficionados de este emblema del fútbol británico. Mourinho, sí, ese amigo de nuestro dueño que está en las manos de George Mendes, tiene una bronca fenomenal en ese equipo de mis sueños y bueno sería que después del choque de hoy tuviera las maletas preparadas para irse a cualquier otra parte del mundo y nos dejara, de alguna forma, con el sueño de la Champions, de seguir en la Champions, metido entre ceja y ceja y más después del último triunfo en Liga de los de Marcelino. No tengo ni idea de quién va a jugar, pero lo que sí espero es que salga un equipo que dé la cara, que plantee un partido bronco y copero y sigamos ganando buenas sensaciones para el Valencia en este irregular inicio de Liga que de momento se ha cerrado con la única victoria para los de Marcelino, rompiendo así esa mala racha de resultados que nos ha acompañado en tiempo y foma desde que comenzó la temporada. El partido en sí es una invitación a los grandes sueños y eso lo tenemos hoy después de haber pasado algunos años asustados por el futuro de nuestro equipo. Yo por eso valoro enormemente a este duelo y poder jugar en este teatro de los sueños futboleros que tan buenas sensaciones me dejó años atrás. Manchester United- Valencia... Un sueño convertido en realidad y en una cita vital esta misma noche. Yo voy a disfrutar por el partido que veré por televisión y espero tener a la conclusión del mismo una sonrisa de oreja a oreja. Eso significará que el Valencia CF ha conquistado un terreno casi sagrado para mí y lo ha hecho con todas las de la ley. Ojalá pase eso. Y ojalá el Valencia tras jugar en Manchester vuelva a ser ese gran Valencia que todos esperábamos para la presente campaña.



La foto está clara

Al margen de la lucha depotiva voy a perseguir una foto desde el minuto uno del encuentro, espero que se dé y no es otra que ver a nuestro Peter Lim encabezando la expedición del Valencia y más en el teatro de los sueños. Peter Lim se va a medir con su club al club de sus amores. Sabido es el cariño y adicción que tiene hacia el United y en lo mucho que va a disfrutar de este duelo en plena Champions. Y sí, yo al final quiero ver una sonrisa en su cara y un semblante de satisfacción enorme. El campo y el rival son dos clásicos gigantescos.

Más opiniones de Vicente Bau.