Hay mucho más que los tres puntos en juego

Lo del partido de esta noche tiene una doble lectura imposible de dejar pasar por alto. El Valencia CF llega embalado y con ganas de tocar ya una de esas plazas que den derecho a jugar la próxima temporada la Liga de Campeones. Y el Madrid, en sí, no se juega nada de prestigio y esos tres puntos que están en juego no le van a servir para casi nada. Su actual temporada está siendo horrible pero de cara a este partido se juegan un poco más que un simple choque de Liga normal. De entrada su rival de hoy, nuestro Valencia, suele poner de los nervios a los madridistas y eso significa que van a poner en este partido mucho más interés que el que ofrecieron en la jornada pasada en su casa contra el Huesca. Hoy Zidane ha dispuesto que regresen al equipos algunos titulares a los que dio descanso en la pasada jornada y eso significa que el Real Madrid, pese a no jugarse casi nada en el envite, va a sacar un equipo complicado y competitivo. Por contra tenemos a un Valencia en plena racha positiva de resultados y una victoria le daría un justo premio al tremendo esfuerzo que está realizando para que al final de todo lo acontecido el Centenario sea una fiesta como todos esperamos.

Una victoria del Valencia tendría un doble significado. Por un lado daríamos un paso de gigante para estar en la Champions la próxima campaña y por el otro ganar ante el Madrid supondría una especie de prima extra para todos los jugadores del conjunto de Marcelino. Y sí, luego también está Marcelino, que si bien es cierto que está teniendo bastante suerte en los últimos partidos, por ejemplo en Sevilla donde logró los tres puntos en litigio sin apenas exponer nada en el duelo, la realidad nos indica que su rivalidad con el Madrid no llega cargada de buenos resultados. Es más, nunca ha logrado una victoria ante los blancos de la capital y eso supondría, en caso de ganar el Valencia, un motivo más de ilusión para afrontar este triple frente de competiciones que en estos momentos tiene abiertas el Valencia.

Lo de la Copa ya sabemos que está ahí, esperando a la vuelta de la esquina. Lo de la Europa League también, pero todo hace presumir, con respeto eso sí, que el Villarreal va a estar más pendiente de salir de los puestos de abajo en LaLiga que centrado en dos competiciones exigentes como son Liga y Europa League en un momento complicado para ellos. Y sí, por último pero a la vez lo primero, es decir esta noche mismo, al Valencia CF le queda la lucha por esa cuarta posición que le garantiza estar en la Champions la próxima campaña y para ese objetivo una victoria ante este Real Madrid devaluado sin Cristiano Ronaldo sería fundamental, un paso adelante anímico y en la clasificación. La cita es esta noche y con Mestalla de testigo de este enorme duelo. Y sí, es un choque donde se disputan mucho más que los tres simples puntos que están en juego.



Más opiniones de Vicente Bau.